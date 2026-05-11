Festa della mamma a Fonti del Corallo: sorrisi e passerella per le “super mamme”

Tra musica, sfilate e applausi, il centro commerciale si è trasformato in un grande abbraccio dedicato alle mamme. Premi e coroncina a Sandy Braccini, eletta “Mamma Speciale 2026”, mentre il titolo di “Mamma Smile” è andato ad Annamaria La Stella

Nel giorno della loro festa sono state onorate, acclamate e vezzeggiate, assolute protagoniste di uno show che hanno vissuto assieme ai loro figli, anche loro divi indiscussi della passerella: è stato un grande party dedicato all’unione familiare quello andata in scena sabato pomeriggio a Fonti del Corallo, dedicato all’elezione della “Mamma sei speciale!” edizione 2026. Premiata anche la “Mamma Smile”, che assieme alle altre ha ricevuto i tanti premi, gadgets ed immancabili omaggi floreali di Biricotti, offerti dalla direzione del Centro commerciale, dalla Cronosax Livorno (che ha seguito e promosso l’evento) e dagli esercizi commerciali della galleria che hanno aderito all’iniziativa. Hanno indossato capi ed accessori di abbigliamento le mamme Nely, Sandy, Annamaria, Daniela, Erica, Valentina, Ilaria, Giulia, Veronica, Marzia, Maristella, Monica, Rachele, Cecilia e Marta, accompagnate dalle piccole Miss e giovanissimi Mister del futuro Nicole, Linda, Arianna, Diego, Matilde (appena un anno per lei), Martina, Andrea, Sofia, Anna, Asia, Ascanio, Aria e Lore. Per festeggiare degnamente tutte le mamme non è mancata la musica: si sono esibite le giovanissime cantanti Alice Lardicci e Jennifer Leprinetti (presentate da Daniele Pelissero) già apprezzate in precedenti concorsi e rassegne, che hanno dedicato le loro interpretazioni all’universo delle mamme, strappando applausi a scena aperta. Oltre a sfilare assieme alle proprie mamme, tantissimi bambini si sono presentati da soli in passerella, con performance da perfetti modelle e modelli: hanno creato emozioni, suscitato tenerezza e simpatia (e strappato qualche lacrimuccia di commozione da parte di una platea foltissima) i piccoli Asia, Martina, Aurora, Anna, Nicole, Arianna, Alice, Linda, Gioele, Samuel, Leonardo, Penelope e Virginia. Non sono mancate neanche insolite dimostrazioni di “difesa” della mamma da “molestatori”, eseguite dagli atleti dello Zen Club di via Pera. E’ stato sostanzialmente un appuntamento interamente dedicata a loro, alle rocce della famiglia, a coloro che dispensano ogni giorno consigli e coraggio ai propri figli, considerate universalmente il più grande amore della vita di ognuno di noi. A guidare l’appuntamento, all’insegna de “la mamma è sempre la mamma” e “di mamma ce n’è una sola”, è stato l’animatore-presentatore-affabulatore e show-man Alby, accompagnato in consolle da Nike d.j. che ha selezionato brani particolarmente adatti all’evento. La regia delle sfilate è stata curata da Debora Dellanoce, mentre la giuria composta da Alessia Imbriolo (ex partecipante a Miss Livorno), Gino Baldi (attore), Laura Baldanzi (già partecipante a Miss Mamma Speciale nel 2024), Daniele Pelissero (musicista), Antonella Faucci (avvocato), Giulia Silvestri (scrittrice e event casting dell’evento), Enrica Terreni (pedagogista), Betty Roch (promoter) e Giovanni Frau (d.j. è stata coordinata da Aurora Silvestri, che ha seguito anche la regia video. Ma alla fine, a quale mamma Chiara Camp (Mamma Speciale Fonti del Corallo 2025) ha ceduto il titolo sabato pomeriggio? Fascia, coroncina, premi (e anche l’abito indossato per la sfilata) sono stati consegnati dalla shopping center manager Filomena Carbone alla mamma Sandy Braccini, mentre il titolo di Mamma Smile 2026 è stata assegnata alla mamma Annamaria La Stella. Chiusura con mamme e bambini tutti sul palco, a cantare assieme sulle note di Jovanotti “Ciao Mamma come mi diverto”.

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