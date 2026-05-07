Festa della mamma… a quattro zampe: rosa e kit anti-deiezioni sul lungomare

Domenica 10 maggio i volontari saranno presenti all’altezza dei bagni Acquaviva per consegnare una rosa in carta crespa e un rotolino per la raccolta delle deiezioni canine: un gesto simbolico dedicato alle “mamme dei pelosetti” e alla sensibilizzazione sul decoro urbano

In occasione della Festa della Mamma, l’associazione A.I.S.A. Sicurezza Ambientale organizza per domenica 10 maggio una speciale iniziativa sul viale Italia, all’altezza dei bagni Acquaviva.

I volontari saranno presenti per distribuire un piccolo omaggio dedicato a tutte le “mamme dei pelosetti”, ovvero le proprietarie di cani che passeggiano sul lungomare cittadino insieme ai loro amici a quattro zampe.

L’iniziativa prevede la consegna di una rosa in carta crespa, realizzata nei colori dell’associazione, accompagnata da un rotolino per la raccolta delle deiezioni canine. Un gesto simbolico ma anche un modo per sensibilizzare i cittadini sul tema del decoro urbano e della pulizia degli spazi pubblici.

“Il Comune ha introdotto una normativa per i liquidi – spiegano dall’associazione – mentre noi vogliamo continuare a sensibilizzare anche sulla raccolta delle deiezioni solide”.

L’appuntamento è quindi fissato per la mattina di domenica 10 maggio sul viale Italia, in una giornata che unirà attenzione per l’ambiente, rispetto per la città e un pensiero speciale dedicato alle mamme.

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