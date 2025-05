Festa della Mamma alle Fonti del Corallo

L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle 17 nella hall del Centro commerciale di Porta a Terra: musica, danza e la sfilata "Mamma Speciale Fonti del Corallo 2025"

Sarà una grande festa interamente dedicata a loro, a tutte le mamme, alle rocce della famiglia, a coloro che dispensano disinteressatamente consigli e coraggio ai propri figli, considerate universalmente il più grande amore della vita di ognuno. Saranno onorate, acclamate e vezzeggiate, assolute protagoniste per un giorno e al centro dell’attenzione di figli, mariti e compagni. E saranno loro per una volta le Miss del giorno, pronte a sfilare in passerella, accompagnate se lo vorranno dai propri figli, indossando i capi messi a disposizione degli esercizi commerciali presenti a Fonti del Corallo. L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle 17 nella hall del Centro commerciale di Porta a Terra. Saranno scherzosamente candidate al titolo di “Mamma Speciale Fonti del Corallo 2025”, ricevendo in caso di vittoria il vestito con il quale hanno sfilato. Sarà premiata anche la “Mamma Smile”, che come le altre riceverà un omaggio per aver partecipato a questo insolito defilè. Per festeggiare degnamente tutte le mamme non mancherà la musica: si esibiranno giovanissime cantanti, già apprezzate in precedenti apparizioni proprio a Fonti del Corallo, che dedicheranno le loro canzoni all’universo delle mamme. E vedremo anche tantissimi bambini sfilare per noti brand presenti in Galleria, con una performance da perfetti modelle e modelli che non mancherà di creare emozioni, suscitare tenerezza e simpatia (e fors’anche strappare qualche lacrimuccia da parte di genitori e nonni). Presente all’evento anche la danza, rappresentata dalla scuola DanceMaster Studio diretta da Riccardo Bonaretti, che presenterà coreografie del tutto particolari dedicate ovviamente a tutte le mamme presenti. L’appuntamento è per sabato a partire dalle 17 a Fonti del Corallo. A guidare l’appuntamento, all’insegna de “la mamma è sempre la mamma” e “di mamma ce n’è una sola”, sarà l’animatore-presentatore-affabulatore Alby, accompagnato in consolle da Nike d.j. A quale mamma Sara Gragnani, Mamma Speciale 2024, cederà il titolo sabato pomeriggio a Fonti del Corallo?

Condividi:

Riproduzione riservata ©