Festa di carnevale al parco inclusivo di Kyra ad Antignano

Domenica 15 febbraio dalle ore 15 un pomeriggio di magia, giochi e divertimento per tutti i bambini

Domenica 15 febbraio, tempo permettendo, a partire dalle ore 15.00, il Parco Inclusivo di Kyra ospiterà una speciale Festa di Carnevale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della condivisione, con tante sorprese pensate per regalare ai bambini momenti indimenticabili. Ospite d’eccezione sarà il Mago delle Bolle Giganti, che incanterà il pubblico con spettacolari bolle di sapone e coinvolgerà i partecipanti in divertenti pentolacce ricche di dolciumi. Durante la festa verranno inoltre premiati la bambina e il bambino con la mascherina più originale: in palio una suggestiva scultura in legno raffigurante un personaggio di Carnevale, come ricordo speciale della giornata. Non mancherà un momento di convivialità con un rinfresco dedicato a tutti i bambini, per rendere ancora più dolce il pomeriggio. L’invito è aperto a tutti: bambini, venite mascherati e pronti a festeggiare… Kyra vi aspetta!

