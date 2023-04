Festa di Quartiere a “La Guglia”. Il programma

Nei giorni 11 e 12 aprile nel quartiere La Guglia si terrà la Festa di Quartiere, manifestazione realizzata nell’ambito del progetto “Guglia: quartiere e comunità” finanziato dal Comune di Livorno e realizzato da Arci Livorno, San Benedetto cooperativa sociale onlus, Svs pubblica assistenza, Aps “la solidarietà”, Linc scs onlus, Ce.I.S. Livorno Onlus, A.M.A.L associazione malati alzheimer, Livorno Atelier delle Arti Aps e Fondazione Caritas Onlus.

Gli eventi inizieranno martedì 11 alle 15 al parco in via Giordano Bruno. Saranno presenti stand delle associazioni, animazione per grandi e piccini con giochi, intrattenimento e musica a cura di Saltimbanco Scuola Arte Del Circo Livorno. Il pomeriggio proseguirà con la musica di Luca Guidi, accompagnato con l’improvvisazione della danzatrice Asia Pucci, e con le attività delle associazioni che saranno presenti fino alle ore 19.

Durante la giornata si svolgerà inoltre un contest di disegno estemporaneo aperto a tutti gli artisti di ogni età e provenienza che avrà come tema proprio gli spazi del quartiere. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected].

Si prosegue mercoledì 12 aprile alle ore 21 presso il circolo Arci Divo Demi dove andrà in scena il teatro di narrazione con Fabrizio Brandi che presenterà “Blocco 3″ (scritto da Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini). Lo spettacolo racconta la storia di Mario Nesi, personaggio di fantasia con tratti autobiografici, nato al Blocco 3 nel cuore del quartiere Guglia, dove cresce a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. Un racconto sul rione, le sue trasformazioni e la sua proiezione nell’Italia e nel mondo di fine novecento. Una storia di storie, una raccolta delle voci del quartiere che torna a casa, dopo una tournée internazionale. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Tutte le iniziative saranno gratuite e verranno realizzate al termine di un percorso di ascolto dei cittadini circa le problematiche e le necessità del quartiere svolto dalle varie associazioni coinvolte nel progetto. L’obiettivo è quello di creare momenti di socialità e condivisione all’insegna della musica, dell’animazione e dello spettacolo.

