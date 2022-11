Festa di quartiere Circolo Pd Colline Coteto

Il Circolo Colline Coteto del Partito Democratico intende festeggiare la ricorrenza della Festa della Toscana, che si celebra il 30 novembre, con una serie di eventi – spettacoli, dibattiti, appuntamenti culturali e conviviali – ispirati alle ragioni di civiltà, giustizia e bellezza che caratterizzano la nostra Regione, la Toscana

Il Circolo Colline Coteto del Partito Democratico intende festeggiare la ricorrenza della Festa della Toscana, che si celebra il 30 novembre, con una serie di eventi – spettacoli, dibattiti, appuntamenti culturali e conviviali – ispirati alle ragioni di civiltà, giustizia e bellezza che caratterizzano la nostra Regione, la Toscana.

Il 30 novembre 1786, infatti, nel Granducato di Toscana venivano abolite la pena di morte, la tortura e le mutilazioni. Per la prima volta, uno Stato inaugurava la stagione del rispetto dei diritti umani e segnava una strada di civiltà e modernità destinata ad essere poi seguita dall’evoluzione delle esperienze nazionali, a partire dall’Italia unificata nel 1861, con acquisizioni morali che meritano di essere protette e sostenute continuamente e che, purtroppo, in alcune regioni del mondo non sono ancora realtà.



La Festa del Circolo prende avvio mercoledì 30 novembre con uno spettacolo: in omaggio al teatro della tradizione, sarà rappresentata “Il Badante di mi mà”, commedia in vernacolo livornese di e con Alessio Nencioni e con la compagnia La Carovana. La rappresentazione è preceduta, alle 20,30, da cena-giropasta (pasta al finto ragù, batufoli, bordatino) (*) Cena e spettacolo € 18.



La Festa prosegue giovedì 1°dicembre alle 17,30 con un incontro socio culturale di approfondimento sulla situazione della pena in Italia e sulla Casa Circondariale di Livorno “Le Sughere”e sul dettato dell’art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Partecipano con interventi mirati sul tema:

Marco Solimano, Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Livorno

Marcella Gori, Coordinatrice area pedagogica all’interno del carcere

Salvatore Nasca, Consigliere Comunale ed ex Dirigente del Ministero di Giustizia

Valeria Marino, Giudice Ufficio di Sorveglianza Livorno

Aurora Matteucci, Avvocata, Presidente della Camera Penale di Livorno

Rita Villani, Portavoce della Conferenza delle donne democratiche di Livorno

Modera l’incontro il segretario del Circolo Francesco Altieri



Venerdì 2 dicembre sono previsti due appuntamenti politici intervallati da un evento conviviale:

Alle ore 17.30

Monia Monni, Assessora all’Ambiente della Regione Toscana

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

Francesco Gazzetti, Consigliere Regionale

Piero Tomei, Consigliere Comunale

discutono della RISERVA NATURALE REGIONALE DEI MONTI LIVORNESI e della recente Convezione per la gestione di questa importante realtà ambientale



Alle ore 20.30 cena di autofinanziamento – Linguine ai datteri, datteri ripieni, dolce (alternativa su prenotazione pasta al pomodoro, roast beef con patate) Contributo a partire da € 20 (*)



Alle ore 21.30

Monia Monni, Assessora all’ambiente della Regione Toscana

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

Francesco Gazzetti, Consigliere Regionale

Federico Mirabelli, Segretario dell’Unione Comunale di Livorno e Consigliere Comunale

animano il dibattito politico: LIVORNO, TOSCANA, Italia, Europa.



(*) Per prenotazioni (vernacolo e cena autofinanziamento), contattare: 0586 860200

Condividi: