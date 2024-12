Festa di voci alla rassegna di polifonia per i 40 anni del Coro Del Corona

Per festeggiare i propri 40 anni di attività il Coro organizzatore Rodolfo Del Corona ha invitato formazioni corali del territorio per una serata di “festa di voci” in amicizia e solidarietà che avrà luogo in Cattedrale venerdì 20 dicembre alle ore 21

Si avvicinano le feste e come ogni anno arriva il consueto concerto di Natale della Rassegna di Polifonia “Città di Livorno”, terzo appuntamento di questa XXI edizione. Per questo 2024 il format sarà diverso dal solito, infatti per festeggiare i propri 40 anni di attività il Coro organizzatore Rodolfo Del Corona ha invitato formazioni corali del territorio per una serata di “festa di voci” in amicizia e solidarietà che avrà luogo in Cattedrale venerdì 20 dicembre alle ore 21.

Oltre al “Del Corona” che aprirà la serata sotto la consueta direzione del M° Luca Stornello, parteciperanno la Corale Domenico Savio diretta dal M° Andrea Gorini, l’ensemble “Vox Humana” diretto dal M° Massimo Gelichi, e il Coro ”Vincenzo Galilei” della Scuola Normale Superiore di Pisa diretto dal M° Gabriele Micheli. Ciliegina sulla torta, ad arricchire il programma, la fisarmonica del M° Massimo Signorini. Condurrà la serata la presentatrice Giulia Socci.

I programmi musicali ci porteranno un ampio ventaglio di esperienze e atteggiamenti, da autori del rinascimento alla musica contemporanea, in un’alternanza piacevole e di sicuro interesse, con ovviamente una particolare attenzione al Natale in arrivo, e qualche sorpresa.

Appuntamento dunque per venerdì 20 alle ore 21. L’ingresso è gratuito.

Condividi:

Riproduzione riservata ©