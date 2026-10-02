Festival Canoro Nazionale “Emozioni sul Palco”, via alla 18ª edizione dedicata a Claudio Pelissier

Domenica 11 ottobre, alle 15, il Teatro Salesiani ospiterà 24 artisti provenienti da tutta Italia per il Festival-Memorial dedicato al pittore livornese scomparso nel 2011. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Livorno, è già sold out da gennaio

Musica, emozioni e memoria si incontreranno domenica 11 ottobre 2026, alle ore 15, sul palco del Teatro Salesiani di Livorno, per la 18ª edizione del Festival Canoro Nazionale Musicarte “Premio Claudio Pelissier”, conosciuto anche come “Emozioni sul Palco – Memorial Claudio Pelissier”. Saranno 24 gli artisti, provenienti da diverse parti d’Italia, chiamati a esibirsi nella manifestazione nata per ricordare Claudio Pelissier, artista livornese prematuramente scomparso nel 2011.

Un appuntamento ormai entrato nella tradizione cittadina e che anche quest’anno ha raccolto un numero importante di richieste: oltre 60 le domande di partecipazione arrivate agli organizzatori, ma, trattandosi di una manifestazione concentrata in un’unica giornata, non è stato possibile accoglierle tutte. E anche il pubblico ha risposto con grande entusiasmo: il Festival è infatti sold out già dallo scorso gennaio, appena una settimana dopo l’apertura delle iscrizioni.

Chi era Claudio Pelissier

Ma chi era Claudio Pelissier? Maestro di pittura prevalentemente macchiaiola, ma anche moderna, Pelissier ha partecipato e vinto numerosi concorsi in tutta Italia, portando le sue opere anche oltre i confini nazionali, con mostre fino a Toronto, in Canada. A Livorno ha inoltre insegnato con grande passione a tanti ragazzi, livornesi e non.

A raccontare il legame tra il Festival e la figura del padre è Daniele Pelissero, direttore artistico della manifestazione, che ricorda come il suo percorso nell’organizzazione di concorsi canori sia iniziato circa 25 anni fa, fino alla decisione, condivisa con i fratelli, di dedicare un appuntamento proprio al padre scomparso.

“Ho iniziato ad organizzare concorsi canori circa venticinque anni fa… poi la decisione insieme ai miei fratelli di dedicarne uno a nostro padre scomparso. Un Festival-Memorial che comporta lunghi mesi di lavoro nell’organizzazione”.

Tra i ricordi più cari di Daniele c’è quello legato al 1987, quando Claudio Pelissier vinse il Premio Rotonda nella sua amata Livorno. Intervistato da un giornalista, che gli domandò quale fosse stato il suo quadro più bello, Pelissier rispose con una frase rimasta nel cuore della famiglia: “Il mio più grande capolavoro sono stati i miei figli”.

Ed è proprio da questo ricordo che nasce anche l’emozione che accompagnerà la giornata dell’11 ottobre. “Inutile dire che l’emozione sarà molta, come giusto che sia ricordando nostro padre”, sottolinea Daniele Pelissero.

Una giornata di musica, premi e sorprese

Sul palco si alterneranno 24 artisti, pronti a contendersi i numerosi riconoscimenti messi in palio dagli organizzatori Alessandro, Mirco e Daniele. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, vale a dire brani inediti, cover e baby, oltre all’assegnazione di premi speciali.

Non mancheranno naturalmente ospiti e sorprese, elementi che ogni anno contribuiscono a rendere particolare l’appuntamento.

A fianco di Daniele Pelissero nella conduzione ci sarà ancora una volta l’amico fraterno Corrado Passetti, mentre la parte musicale sarà affidata, come da tradizione, a Rino Pizzonia, presente in regia, con Diego Coli al service luci.

Particolarmente impegnativo sarà anche il lavoro della giuria, chiamata ad ascoltare e valutare tutti gli artisti in gara. A comporla saranno Steve, Vittorio Esposito, Sandra Puccinelli, Alby Alberto Bucci, Giovanni Frau, Andrea Leonardi, Silvia Galasso e Andrea Sanlazzaro.

Una squadra che rende possibile il Festival

Dietro le quinte del Festival c’è una squadra ormai consolidata. Un ringraziamento particolare viene rivolto a Veronica Bardini, compagna di Daniele, per il supporto che ogni anno offre a questa manifestazione così sentita dalla famiglia e dal pubblico.

In prima fila, come sempre, ci sarà Mara Trocar, moglie di Claudio Pelissier, presenza che rappresenta uno dei legami più forti tra il Festival e la memoria dell’artista.

La radio ufficiale della manifestazione sarà ancora una volta Radio Studio X. Gli addobbi floreali saranno curati da Lo Chalet dei Fiori, in piazza Damiano Chiesa a Livorno, mentre il fotografo ufficiale, come da tradizione, sarà Andrea Tosi.

Un appuntamento che, dopo diciotto edizioni, continua dunque a unire la passione per la musica al ricordo di un artista e di un padre. Una domenica fatta di voci, note, emozioni e soprattutto di memoria, con un teatro già tutto esaurito da mesi.

E allora, come recita il messaggio degli organizzatori: buona fortuna a tutti e… W la musica!

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