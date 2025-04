Festival del Primo Maggio e Tikitaly al Surfer Joe

Musica dal vivo, creatività e tema Tiki. Questi i punti cardine dei due eventi organizzati da Surfer Joe dal 1 al 5 maggio

di Martina Romeo

Musica dal vivo, creatività e tema Tiki. Questi i punti cardine dei due eventi organizzati da Surfer Joe dal 1 al 5 maggio: il Festival del Primo Maggio e Tikitaly.

“Quello del primo maggio è per noi un appuntamento tradizionale, giunto ormai alla sua nona edizione. – ha introdotto Luca Valdambrini, managing director e co-fondatore del locale – Anche quest’anno abbiamo coinvolto band e artisti del territorio, con musica originale e inedita, per celebrare la loro creatività e dare loro una vetrina in una delle location più suggestive di Livorno, la Terrazza Mascagni”.

L’evento, ad ingresso gratuito grazie al patrocinio del Comune, vedrà alternarsi dalle 14 di giovedì 1° maggio esibizioni di artisti del calibro di Baldo degli Ubaldi, Trenchtown Train, Ico e i Casi Umani e Radio Ithemba, intervallate da due dj d’eccezione: Kenji e Dome La Muerte.

Il 2, 3, 4 e 5 maggio, invece, Surfer Joe ospiterà la prima edizione del Tikitaly, manifestazione che metterà in mostra a 360° la cultura Tiki, con dimostrazioni artistiche, musicali e culturali tipiche di un’isola polinesiana. Nel corso dei primi tre giorni, come sottolineato da Valdambrini e Francesco Tonarini, co-organizzatore dell’evento, le attività saranno molteplici e comprenderanno approfondimenti sulla miscelazione e sull’immaginario tiki, spettacoli di danza polinesiana, band e dj sets da tutto il mondo oltre a mercatini con stand selezionati dove sarà possibile l’acquisto di vestiti, vinili, manufatti e Tiki mugs a tema.

“Durante le prime tre giornate sarà possibile ammirare i Tiki Carvers all’opera, intagliatori che lavoreranno dal principio un tronco di legno, mostrandone quotidianamente gli sviluppi. Le tecniche e le ispirazioni da essi utilizzate verranno poi illustrate nel corso di seminari e simposi dedicati”, hanno tenuto a mettere in evidenza i due organizzatori.

Accento particolare è stato posto sulla giornata del 5 maggio, parte più tecnica della celebrazione della cultura Tiki. La giornata di lunedì vedrà infatti lo svolgimento della “Tiki Master Competition”, concorso con ospiti e giudici internazionali dedicato alla miscelazione dei cocktail tiki organizzato da Daniele Dalla Pola, uno dei nomi più importanti del cosmo polinesiano. La Surfer Joe Tiki Room ospiterà una vera e propria gara tra dieci bartender selezionati sul territorio italiano con l’aiuto dello stesso Dalla Pola, i quali presenteranno le loro ricette originali, ognuna con le proprie peculiarità ed alchimie, con attenzione specifica sulla miscelazione a base di succhi, sciroppi, spezie, Rum e tanto altro. “Parte del mondo Tiki si sviluppa anche sulla cultura del bere bene – ha specificato Valdambrini – Tutte le ricette create su questo stile di cocktail sono parte della base di questo Tikitaly”.

Così come il Festival del Primo Maggio, anche il Tikitaly sarà ad ingresso gratuito dalle 19 alle 24. Per quest’ultimo evento, però, è possibile l’acquisto di uno speciale pacchetto di ingresso al costo di 30€ al giorno, comprensivo di accessi esclusivi (Tiki Garden entro le 19 e Tiki Room per tutta la durata dell’evento) e servizi dedicati, come l’assaggio dei cocktail giornalieri.

Maggiori informazioni su www.tikitaly.it e https://www.facebook.com/events/1795366907927157 o sulle pagine social di riferimento.

