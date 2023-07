Festival della Fotografia Femminile “L’altra donna”: oltre 90 le fotografe selezionate

Soddisfatte le organizzatrici che annunciano una novità: "Abbiamo deciso di aggiungere altri due premi che verranno consegnati a due delle fotografe selezionate tra quelle che hanno partecipato alla call, che ricordiamo si è chiusa il 15 luglio"

Sono oltre 90 le fotografe selezionate per la prima edizione del Festival della Fotografia Femminile “L’altra donna” che si terrà dal 22 al 24 settembre alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio di Livorno, un luogo di grande prestigio posto nel quartiere della Venezia. Le fotografe professioniste e non, selezionate, provengono da tutta Italia, a conferma del grande interesse che questo Festival ha suscitato.

“Siamo molto soddisfatte del risultato ottenuto – dicono le organizzatrici del Festival – proprio per l’elevato numero di fotografe, abbiamo deciso di aggiungere altri due premi che verranno consegnati a due delle fotografe selezionate tra quelle che hanno partecipato alla call, che ricordiamo si è chiusa il 15 luglio”.

Il primo nuovo premio sarà consegnato da Extra Factory che in maniera gratuita metterà anche a disposizione per due settimane lo spazio Extra Corner, in collaborazione con Mercato in Arte, all’interno del Mercato Centrale (uno dei luoghi più belli di Livorno e di notevole affluenza).

Il secondo vedrà protagonista il pubblico che si recherà a vedere la mostra e potrà votare la fotografa preferita fino alle ore 18.00 del giorno della chiusura.

I due premi si uniscono a quello già annunciato, in ricordo della fotografa livornese Giovanna Talá.

“Entro il 30 luglio contatteremo per email le fotografe selezionate per l’esposizione – concludono le organizzatrici – Intanto stiamo lavorando al programma di eventi che sarà soggetto agli orari della biblioteca e che accompagnerà la mostra fotografica: sarà multidisciplinare, fatto di pochi eventi ma di qualità”.

Si ricorda che il Festival “L’altra donna” è organizzato dall’Associazione Percorsi Culturali di Livorno e che vedrà come curatrici Valeria Cappelletti, Diletta Fallani e Manuela De Rosa.

