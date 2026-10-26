Festival Hortus Harmonicus, il programma al Vespucci-Colombo

Martedì 3 novembre, alle ore 18, presso l'aula magna della sede di Piazza Vigo, avrà luogo un incontro speciale aperto alla città con il Maestro Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci per svelare il programma della II edizione del Festival Hortus Harmonicus

Martedì 3 novembre, alle ore 18, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo del Vespucci-Colombo, avrà luogo un incontro speciale aperto alla città con il Maestro Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci per svelare il programma della II edizione del Festival Hortus Harmonicus e celebrare il patrimonio musicale del Sei e Settecento livornese. Introduzione a cura di Stefano Thrull.

Quando si pensa al patrimonio artistico e musicale di Livorno, la mente corre subito all’Ottocento e al Novecento con Pietro Mascagni, Amedeo Modigliani o la corrente dei Macchiaioli. Tuttavia, la storia culturale della città affonda le sue radici in un’epoca precedente altrettanto straordinaria e affascinante. Tra il XVII e il XVIII secolo, Livorno si affermò infatti come una delle realtà più fiorenti e cosmopolite d’Italia, capace di attrarre popoli, idee e grandi correnti artistiche. Come ricordava Montesquieu nelle sue Lettere Persiane: «È una città nuova che testimonia del genio dei duchi di Toscana; di un villaggio paludoso ne hanno fatto la più fiorente città d’Italia». Attraverso parole, approfondimenti e proiezioni, la musica diventerà la chiave d’accesso per valorizzare sia i compositori locali dell’epoca, sia i suggestivi spazi barocchi che ancora oggi caratterizzano la città. L’appuntamento, che anticipa l’inizio del festival, previsto dal 14 novembre al 5 dicembre 2026, è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Federico Maria Sardelli, è direttore d’orchestra, compositore, flautista, musicologo, saggista e pittore. Fondatore dell’orchestra barocca Modo Antiquo, con la quale si è esibito nelle sale da concerto e nei festival più prestigiosi a livello internazionale, è stato candidato due volte ai Grammy Awards. Considerato uno dei massimi esperti mondiali della musica di Antonio Vivaldi, è responsabile del Catalogo Vivaldiano (RV) presso l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini di Venezia e ha al suo attivo centinaia di incisioni discografiche per etichette come Naïve, Deutsche Grammophon, Sony e Dynamic. Accanto all’attività musicale, Sardelli è anche un apprezzato autore letterario e saggista: con il suo romanzo d’esordio L’affare Vivaldi (Sellerio, 2015) ha vinto il Premio Comisso per la narrativa, trasformando la rigorosa ricerca storica sulla riscoperta dei manoscritti vivaldiani in un avvincente successo editoriale.

Roberto Sbolci, chitarrista, compositore e didatta. Formatosi alla scuola di Alvaro Company, ha successivamente perfezionato gli studi di composizione sotto la guida del Maestro Leo Brouwer. Nel 1984 ha fondato, insieme a Federico Maria Sardelli, l’ensemble Modo Antiquo, con il quale ha svolto un’intensa e riconosciuta attività concertistica internazionale dedicata allo studio e all’interpretazione del repertorio musicale rinascimentale e barocco. Oltre all’attività esecutiva e didattica, affianca una costante ricerca e promozione culturale: è infatti ideatore e condirettore artistico, insieme a Federico Maria Sardelli, del Festival di Musica Barocca Hortus Harmonicus, nato con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il patrimonio della musica antica e il legame profondo con i luoghi storici della città.

Stefano Thrull, ha studitato chitarra, liuto e canto. Ideatore del Festival di Musica Barocca Hortus Harmonicus insieme a Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci, ne cura la segreteria e la gestione artistica. Attivo nell’organizzazione e nella promozione di eventi culturali, è da tempo impegnato nella valorizzazione della musica antica e della sua connessione con il patrimonio storico e architettonico del territorio.

Per informazioni: [email protected]

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