Festival Musicarte, 24 artisti da tutta Italia per ricordare Claudio Pelissier

Domenica 19 ottobre la 17ª edizione del concorso nazionale ideato dai figli Daniele, Mirco e Alessandro. Giuria d’eccezione e teatro già sold out da mesi

Il Teatro Salesiani di Livorno ospiterà domenica 19 ottobre alle 15 la 17ª edizione del Festival Canoro Nazionale Musicarte – Memorial Claudio Pelissier, una manifestazione ormai consolidata nel panorama musicale italiano, nata per ricordare l’artista livornese Claudio Pelissier, scomparso prematuramente nel 2011.

Sul palco si esibiranno 24 artisti provenienti da tutta Italia, selezionati tra oltre 70 candidature, per una giornata di musica, emozione e ricordo. L’evento, ideato e organizzato da Daniele, Mirco e Alessandro, rappresenta da anni un appuntamento fisso per chi ama il canto e desidera rendere omaggio alla figura del maestro.

Claudio Pelissier, pittore di formazione macchiaiola ma con incursioni nella pittura moderna, ha vinto numerosi concorsi in Italia e all’estero, esponendo anche in Canada, a Toronto. Amatissimo come insegnante, ha trasmesso la passione per l’arte a tanti giovani livornesi.

Il direttore artistico Daniele Pelissero racconta che l’idea del concorso nacque circa venticinque anni fa, poi divenuto memorial dedicato al padre. “Quando nel 1987 vinse il Premio Rotonda – ricordano i familiari – disse che il suo più grande capolavoro erano i suoi figli”.

Alla regia ci saranno come sempre Rino Pizzonia e Diego Coli (service luci), mentre la conduzione sarà affidata a Daniele Pelissero affiancato dall’amico Steve.

La giuria sarà composta da volti noti del panorama musicale e televisivo: Corrado Passetti, Michela Cora Ricoveri (da Io Canto Senior), Grace e Joanna (da Io Canto Family) e il giovane Kevin Vannucci.

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (brani inediti, cover e baby), oltre a numerosi premi speciali messi in palio dagli organizzatori. Non mancheranno ospiti e sorprese, mentre in platea sarà presente, come ogni anno, la moglie di Claudio, Mara Trocar, insieme alla compagna di Daniele, Veronica Bardini, per sostenere la riuscita di questa manifestazione tanto sentita.

Il festival è andato sold out già a gennaio, una settimana dopo l’apertura delle iscrizioni: un segnale di quanto il Premio Claudio Pelissier sia ormai un evento di cuore, musica e memoria.

