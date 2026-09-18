Festival PerPiano, “la Classica, senza distanza” per un evento tra talenti

Dal 19 settembre al 28 novembre il nuovo festival di LivornoClassica unisce il concorso internazionale alla rassegna concertistica, con 40 pianisti da 20 Paesi, appuntamenti nei luoghi simbolo della città e nuove opportunità per i giovani talenti

di Giulia Bellaveglia

Un unico grande cartellone per unire il Livorno Piano Competition e la rassegna concertistica cittadina portando la musica nei luoghi più rappresentativi della città e coinvolgendo talenti provenienti da tutto il mondo. È il Festival perPiano (clicca qui per leggere il programma completo), la nuova iniziativa dell’associazione LivornoClassica, nata in occasione del decennale del concorso internazionale e pronta ad accompagnare l’autunno livornese dal 19 settembre al 28 novembre. “La Classica, senza distanza” è il motto scelto per un progetto che mette insieme la dimensione internazionale della competizione e quella più territoriale dei concerti. Il cuore dell’evento sarà il Livorno Piano Competition, in programma dal 23 al 27 settembre. Sono 40 i pianisti selezionati, provenienti da 20 Paesi, che si contenderanno il podio davanti ad una giuria presieduta dal direttore artistico Carlo Palese e composta dai maestri Sergio De Simone, Gábor Farkas, Carlo Guaitoli e Noriko Ogawa. Accanto alla sfida principale torna anche la Young Livorno Piano Competition – Premio Enrico Galletta, dedicata ai giovanissimi, con 15 finalisti. “Abbiamo voluto fare qualcosa di speciale e di nuovo per il decennale del concorso – spiega Palese – unendo la nostra rassegna con una kermesse. Resta, naturalmente, la parte tecnica, ma quello che deve arrivare alla città è soprattutto la comunicazione degli eventi pubblici”. Da qui nasce perPiano, che non sarà dunque soltanto una competizione, ma un percorso musicale capace di coinvolgere il territorio e lasciare opportunità concrete ai giovani artisti. Importante, infatti, la rete di partner che sostiene il progetto. La novità di quest’anno è la collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, che offrirà al vincitore assoluto un concerto nella propria stagione nella primavera 2027. Il festival allargherà quindi il proprio sguardo anche ad altri temi e linguaggi, con appuntamenti dedicati al mare, ai film, alla figura di San Francesco e al rapporto con natura e fraternità. In programma anche iniziative alla Fortezza Vecchia e nella Sala del Mare, oltre a concerti e incontri pensati per un pubblico ampio. Le prove della gara saranno aperte al pubblico e trasmesse in streaming. “La musica è il linguaggio più universale che abbiamo – afferma Giovanni Cerini, dirigente del settore attività culturali, biblioteche e musei del Comune di Livorno – e in un momento in cui si erigono muri, pensare alla classica come a qualcosa senza confini significa accorciare le distanze”.

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