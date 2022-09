Fetival Con-Fusione, i prossimi appuntamenti in programma

Siamo giunti al clou degli appuntamenti del Festival Con-Fusione che si svolgerà fino all’11 settembre. Il sipario è già alto, le presenze sono numerosissime, un pubblico di bambini, adulti, curiosi di soddisfare i sensi tra racconti, musica e colori.

Martedì 6 settembre nella Sala del Forno di Fortezza Nuova si svolgerà un’avvolgente performance di ombre per pubblico di ogni età. La compagnia UnterWasser di Roma con tre repliche (ore 17.30, 19 e 21) presenterà “Amarbarì” dove il pubblico sarà invitato a varcare la soglia e ad accomodarsi all’interno di un palazzo incantato capace, come un tappeto magico, di spostarsi di luogo in luogo. “Amar bari” in lingua Bengali significa “casa mia”, una casa mobile, aperta e ospitale che afferma il diritto all’esplorazione, alla libera circolazione di tutte le creature sulla Terra, perché il viaggio, la libertà e la conoscenza sono le ricchezze più grandi a cui si possa aspirare.

Alla fine di ogni replica è previsto un laboratorio esperienziale aperto ai partecipanti.

In Fortezza Nuova alle 16 e alle 18 sempre di martedì 6 settembre Fabrizio Ottone condurrà un tour teatrale intitolato “I segreti del gigante guerriero” dove porterà i bambini, dagli 8 anni in poi, alla scoperta dei segreti della grande fortezza labronica: come si viveva e si combatteva in questo luogo suggestivo, i suoi edifici e la sua comunità di soldati, fino a scoprire l’uso del grande cannone posto al centro del bastione. La visita guidata di Fabrizio Ottone verrà replicata giovedì 8 settembre, stessi orari. L’incontro è a cura dell’associazione Guide Labroniche, in collaborazione con Orto degli Ananassi. Al tour possono partecipare al massimo 40 partecipanti.

Ed arriviamo a mercoledì 7 settembre (ore 18) con uno dei grandi protagonisti del Festival Con-Fusione: Silvano Antonelli, della Compagnia Teatrale Stilema, nello Spazio Nesi Corea, presenterà “Canzoncine un po’… bambine”, una carrellata di canzoni, filastrocche e filastorie originali, da lui scritte, cantate e recitate per e sull’infanzia. Lo spettacolo è per i bambini dai 3 anni in su, ad ingresso gratuito.

La sera di mercoledì 7 settembre (ore 21), sul palco della Fortezza Nuova (Bastione Sud), con “Tuono”, il coraggio e l’amicizia saranno i temi protagonisti del racconto interpretato da Andrea Gambuzza di Orto degli Ananassi e le musiche dal vivo di Giacomo Riggi.

Giovedì 8 settembre si svolgerà una doppia replica di “Dante che inferno” della compagnia Orto degli Ananassi. Lo spettacolo sarà dedicato al meraviglioso mondo raccontato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. In occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta si svolgerà un’esperienza multimediale interattiva pensata per avvicinare anche i piccoli a una delle opere fondamentali della lingua e della cultura italiana. Lo spettacolo si svolgerà nella Galleria della Fortezza Nuova con i seguenti orari: 17.30 e 19.30. Questa performance si ripeterà anche il 10 settembre alle ore 20.15 (20 partecipanti a replica).

Il Festival gode del contributo del Comune di Livorno, oltre che del contributo di Fondazione Livorno, Unicoop Tirreno, Ottopermille Valdese e dell’Institut français Italia.

Il programma è scaricabile da https://www.con-fusione- festival.eu/.

Informazioni: 3278844341.

Biglietti: Intero 7 €. Ridotto: (soci Orto degli Ananassi, soci Unicoop Tirreno e Under 12) 5 €.

Abbonamento 3 ingressi (Under 12): 12 €. Abbonamento 3 ingressi adulti: 15 €. Dante che inferno 2 €.

Biglietti acquistabili online senza costi di prevendita sul sito di LiveTicket.

