Fiaschi e Crestacci al Goldoni con il loro nuovo spettacolo Cappottati

Cappottati è uno spettacolo di varietà che celebra la creatività e l’amicizia in modi divertenti e inaspettati, dimostrando che anche le idee più folli possono avere un impatto sorprendente e positivo. Appuntamento sabato 1 febbraio, alle ore 21

La leggerezza e la riflessione. Il divertimento e la condivisione di parole, immagini e pensieri sui temi della nostra società. A partire da Livorno e dalle sue innumerevoli, curiose e a volte improbabili sfaccettature. Un fiume in piena di creatività in salsa comica è in arrivo al Teatro Goldoni dove sabato 1 febbraio, alle ore 21, andrà in scena “Cappottati”, lo spettacolo di Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci, prodotto da Freemen. Sarà una serata all’insegna delle risate e della spensieratezza, ma con messaggi significativi. “Cappottati – dichiarano i due attori comici livornesi – vuole essere una sorta di terapia di gruppo dove, tra monologhi e duetti, imitazioni e improvvisazioni, racconteremo quello che succede intorno a noi, a Livorno e non solo”. Michele e Leonardo, due amici annoiati dalla routine quotidiana, prendono spunto dai fatti cronaca e, dopo un ribaltamento in auto, cominciano a riflettere sul cappottamento come fenomeno mentale dei nostri tempi, come visione distorta e rovesciata della società. Improvvisamene, si scoprono pieni di idee geniali e rivoluzionarie. Convinti di poter cambiare il mondo, iniziano a condividere le loro teorie stravaganti con la comunità, provocando una serie di situazioni esilaranti e imprevedibili. Tra imitazioni di personaggi famosi e discussioni sui cambiamenti climatici, politica e costume, i due amici si ritrovano a scatenare il caos in paese. “Cappottati” è uno spettacolo di varietà che celebra la creatività e l’amicizia in modi divertenti e inaspettati, dimostrando che anche le idee più folli possono avere un impatto sorprendente e positivo.

Link per l’acquisto dei biglietti: https://www.ticketone.it/event/cappottati-teatro-goldoni-19632166/

