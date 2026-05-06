Fienagione 2026, a Vicarello torna la festa delle tradizioni popolari tra sfilate, musica e sapori

L’edizione 2026 de “Ir’ Barroccio Fiorito” animerà Vicarello il 16 e 17 maggio con sfilate, musica e gruppi da tutta Italia, tra tradizioni contadine e momenti conviviali. La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Laura Vannucci, madre del presidente Nicola Cerretini, scomparsa il 4 dicembre 2024

Due giorni all’insegna del folklore e della cultura contadina animeranno il paese il 16 e 17 maggio con il ritorno de “Ir’ Barroccio Fiorito”: attesi gruppi provenienti da tutta Italia, concerti, spettacoli, il pranzo del raccolto e un concorso fotografico aperto al pubblico.

Vicarello si prepara a vestirsi a festa per la nuova edizione della Fienagione 2026 – Ir’ Barroccio Fiorito, la storica manifestazione organizzata dal Gruppo Folkloristico di Vicarello insieme alla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Collesalvetti. Due giornate, sabato 16 e domenica 17 maggio, dedicate alla riscoperta delle tradizioni popolari, della cultura contadina e del folklore, con un ricco programma di eventi che coinvolgerà il paese tra sfilate, concerti, esibizioni e momenti conviviali. La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Laura Vannucci, madre del presidente Nicola Cerretini, scomparsa il 4 dicembre 2024.

La festa prenderà il via sabato 16 maggio alle 18 con la partenza della sfilata da via Mortaiolo per raggiungere l’area feste di Vicarello in piazza Don Milani. Alle 19.45 spazio alla “Cena Folk sotto le stelle”, mentre alle 21 si terrà il concerto della Banda di Sappada. A seguire, alle 21.20, le esibizioni dei gruppi folkloristici ospiti.

Domenica 17 maggio il programma riprenderà alle 10 con il ritrovo dei gruppi presso l’anfiteatro dell’area feste. Alle 10.20 è previsto il concerto del gruppo musicale Tione Knodel Bergmusikanten, mentre alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Jacopo. Alle 13 spazio al tradizionale pranzo del raccolto. Nel pomeriggio, alle 14.30, si esibiranno i bambini presso l’anfiteatro del Barrocciaio, seguiti alle 15.30 dalle performance dei gruppi partecipanti. La chiusura ufficiale della manifestazione è prevista alle 18 con i saluti delle autorità.

Nutrito il parterre degli ospiti che arriveranno da diverse regioni italiane: “Brighella e la torre campanaria” di Comun Nuovo-Bergamo, “Gigetto del bicchiere” di Rivoreta-Pistoia, “La Muffrina” di Camporgiano-Lucca, “Fodom” di Pieve di Livinallongo-Belluno, “Holzhockar” di Sappada-Udine, “Nevegal” di Castion Belluno, la Banda di Sappada, il Gruppo Musicale Tione di Trento Knodel Bergmusikanten, la rappresentanza del gruppo folkloristico “I Battitori di grano” di Usigliano di Lari, il Gruppo Storico Medievale “Gli amici di Ulisse” e l’associazione La Livornina.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione ci saranno anche il concorso fotografico, aperto durante entrambe le giornate con regolamento e invio degli scatti tramite il sito ufficiale www.irbarrocciofiorito.it, e la mostra dei disegni dei bambini allestita presso la scuola dell’infanzia di Vicarello.

Un appuntamento che si rinnova nel segno della tradizione e che promette di trasformare Vicarello in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, colori, convivialità e memoria delle radici contadine del territorio.

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