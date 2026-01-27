Film. “Miss Marx” a “Il Grattacielo”

Per la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che ha come tema i "Personaggi" della storia o della letteratura, sabato 31 gennaio, alle ore 17.30, sarà proiettato al Centro Artistico Il Grattacielo, via del Platano 6, il film Miss Marx

Per la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che ha come tema i “Personaggi” della storia o della letteratura, sabato 31 gennaio, alle ore 17.30, sarà proiettato al Centro Artistico Il Grattacielo, via del Platano 6, il film Miss Marx (Italia 2020, 107’) di Susanna Nicchiarelli. Introducono il film Elena Franchini .

Miss Marx, ambientato nell’Inghilterra del XIX secolo, è incentrato sulla vita della figlia più piccola di Karl Marx, Eleanor. Soprannominata in famiglia come “Tussy”, Eleanor era una donna intelligente, determinata e libera. Traduttrice e attrice, si impegnò su vari fronti. E’ stata infatti un’attivista per i diritti dei bambini e una delle prime donne ad accostarsi ai temi del femminismo e del socialismo. Instancabile e piena di energia, ha portato avanti con passione e motivazione il lavoro di suo padre. Nella sua vita privata, tuttavia, era una donna vulnerabile. L’incontro e la lunga relazione con il compagno di lotte Edward Aveling condizionerà la sua intera vita. (Fonte: comingsoon.it). Il film nel 2020 ha partecipato in concorso alla 77a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Susanna Nicchiarelli ha spiegato: “ Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata, la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessità dell’animo umano, sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari. In un momento in cui la questione dell’emancipazione è più che mai centrale, la vicenda di Eleanor ne delinea tutte le difficoltà e le contraddizioni: contraddizioni, credo, più che mai attuali per cercare di “afferrare” alcuni tratti dell’epoca che stiamo vivendo ”.

Susanna Nicchiarelli, regista, attrice e sceneggiatrice italiana, nata a Roma nel 1975, è nota per la sua formazione in filosofia e regia, e per film come Cosmonauta (2009), Nico, 1988 (2017) e Miss Marx (2020). Ha vinto il Nastro d’Argento per il cortometraggio d’animazione Sputnik 5 e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro David di Donatello e il Premio Orizzonti per Nico, 1988.

Elena Franchini, nata a Pisa, è laureata in Lettere. Lavora presso la biblioteca di Storia delle arti dell’Università di Pisa, che possiede una ricca collezione di libri e riviste sulla storia del cinema. Fa parte del consiglio direttivo della Biblioteca Franco Serantini – Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa.

L’ingresso è di 6 euro (necessaria tessera Kinoglaz al prezzo simbolico di 1 euro oppure essere associati a 50&Più, Centro Studi Commedia all’Italiana, Ass. FiPiLi Horror).

Prevendita su https://shop.kinoglaz.info - INFO: tel. 0586 881128 – 342 0459699 – mail [email protected] .

Condividi:

Riproduzione riservata ©