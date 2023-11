FIMAA Confcommercio: un seminario dedicato agli agenti immobiliari

Mercoledì 6 dicembre alle 15, nella Sala della ex Circoscrizione 2, su Scali Finocchietti 4, si terrà un seminario dedicato agli operatori del settore immobiliare

Mercoledì 6 dicembre alle 15, nella Sala della ex Circoscrizione 2, su Scali Finocchietti 4, si terrà un seminario dedicato agli operatori del settore immobiliare. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari (FIMAA) in collaborazione con Confcommercio Livorno, affronterà temi cruciali legati alla conformità del bene, abitabilità e commerciabilità degli immobili.

La relatrice dell’incontro sarà il notaio Marina Mannucci, che offrirà informazioni preziose e approfondimenti utili per gli operatori del settore

Il presidente provinciale FIMAA Confcommercio, Roberto Canelli: “Sarà un incontro informativo e formativo per professionisti del settore e aspiranti tali per ampliare le proprie conoscenze e rimanere aggiornati su normative e buone pratiche”.

Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione: [email protected], 0586-1761054.

