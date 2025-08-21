Fine settimana all’insegna della musica in Fortezza Nuova
La Fortezza Nuova si prepara a un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento nello spazio davanti agli stand del food, dove sarà possibile gustare pizza, torta e tante altre specialità firmate Melafumo e Al Chiosco. Sabato 23 agosto, dalle ore 22, I protagonisti saranno I Fossi Labronici, pronti a far cantare e ballare tutti con il loro concerto live: un appuntamento che unisce sonorità travolgenti e spirito tutto livornese, da vivere sotto le stelle della Fortezza. Domenica 24 agosto, a partire dalle 21.30, l’atmosfera cambierà completamente con la grande serata Country organizzata dall’associazione Country Spirit Costa Etrusca. Musica, balli di gruppo e animazione coinvolgeranno non solo gli artisti, ma anche chi sarà ai tavoli per cenare o sorseggiare un aperitivo: l’invito è a lasciarsi trascinare dal ritmo e unirsi alla festa, per trasformare la Fortezza in una vera pista a cielo aperto. Due serate diverse ma con un unico filo conduttore: stare insieme, tra buon cibo, musica e allegria, in uno dei luoghi più suggestivi di Livorno.
