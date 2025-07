Fine settimana di visite guidate a partenza garantita nei musei civici

Sabato 12 luglio la visita è in programma al Museo Mediceo ai Granai di Villa Mimbelli con partenza alle ore 17.15. Domenica 13 luglio i tour garantiti si svolgeranno tanto al Museo della Città quanto al Mediceo. Inoltre sabato 12 luglio la Sala Grande Rettile al Museo della Città ospiterà la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del Combat Prize

Sabato 12 luglio, alle ore 17, la Sala Grande Rettile al Museo della Città ospiterà la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del Combat Prize, il concorso internazionale d’arte contemporanea organizzato dall’Associazione culturale Blob Art ETS, in collaborazione con il Comune di Livorno e la Regione Toscana, con il sostegno della Fondazione Livorno, della Casa Editrice Sillabe, e il supporto dei partner Opera Laboratori e Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso. E anche per questo fine settimana i musei cittadini propongono visite guidate a partenza garantita. Sabato 12 luglio, la visita è in programma al Museo Mediceo, Granai di Villa Mimbelli, con partenza alle ore 17.15 (visita 2 euro a persona + biglietto ingresso). Domenica 13 luglio i tour garantiti si svolgeranno tanto al Museo della Città quanto al Mediceo, nei seguenti orari:

• ore 17.00 Sezione Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna Museo della Città (visita 2 € a persona + biglietto d’ingresso);

• ore 17.15 Museo Mediceo (visita 2 euro a persona + biglietto d’ingresso).

Info e prenotazioni sulle attività museali

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

museodellacittalivorno.it

[email protected]

Museo Mediceo – Granai di Villa Mimbelli

Via San Jacopo in Acquaviva 71

0586 824607

[email protected]

