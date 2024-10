Fine settimana ricco di eventi tra Harborea, F@amu e visite guidate nei musei

La tre giorni si è aperta venerdì 11 ottobre con l'inaugurazione di Harborea e l'ultimo incontro di LibrArti al Museo. Sabato 12 ottobre alle ore 17.00 al Museo della Città visita guidata speciale per AMACI - Giornata del Contemporaneo; infine domenica 13 ottobre alle ore 11.00 al Museo della Città la giornata dedicata alle famiglie, F@mu, con una divertente visita ludico-didattica e un laboratorio tutto a tema green e al Museo Fattori l'iniziativa Your Museum, our passion

Venerdì 11 ottobre si apre una tre giorni ricca di eventi per i Musei civici livornesi. Si comincia alle ore 11.00 al Museo G. Fattori con l’apertura della 13esima edizione di Harborea (fino a domenica 13 ottobre), l’attesa festa dei giardini, metafora della contaminazione culturale, dello scambio e dell’accoglienza, con stand e appuntamenti a tema, che quest’anno sarà dedicata a Diversi fructi, coloriti fiori (programma completo su harborea.it).

Sempre venerdì 11 ottobre alle 16.30 nella Sala degli Specchi del Museo Fattori si terrà l’ultimo incontro di LibrArti con Giancarlo Cocchia: un maestro tra espressionismo e arte sacra in compagnia di Michele Pierleoni e Veronica Carpita. L’ingresso è gratuito. Info e prenotazioni: Museo civico G. Fattori 0586 824607, [email protected]. Al Museo della Città sabato 12 ottobre alle ore 17.00 si terrà una visita guidata speciale per AMACI – Giornata del Contemporaneo con focus sulle donne artiste e letterate di Livorno: Titina Maselli, Giulia Napoleone, Angelica Palli e Anna Franchi. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti (info e prenotazioni: Museo della Città 0586 824551, [email protected]).

Domenica 13 ottobre alle ore 11.00 al Museo della Città di Livorno torna F@mu, la giornata dedicata alle famiglie con una divertente visita ludico-didattica con laboratorio, tutto a tema green. Ingresso al Museo gratuito per tutti i bambini e ridotto € 3 per gli adulti; costo attività: € 3 a partecipante (info e prenotazioni: Museo della Città 0586 824551, [email protected]). Infine, sempre domenica 13 ottobre, al Museo G. Fattori, a partire dalle ore 11.00, in occasione della Giornata Europea degli Amici dei Musei, si terrà Your Museum, our passion. I Musei e i loro Amici tra innovazione e tradizione, una giornata di studi con interventi e dibattiti di esperti (informazioni: Museo civico G. Fattori, 0586 824607, [email protected]).

Informazioni

Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio Livorno, Piazza del Luogo Pio 19 0586 824551

[email protected]

Orari d’apertura: da martedì a domenica h 10.00 – 19.00, (chiuso il lunedì);

Biglietto d’ingresso del Museo: (intero 5 €, ridotto 3 €) comprende la Sezione Arte Contemporanea.

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

