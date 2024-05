Fino a domenica 19 maggio la mostra Biancaneve di Isabella Staino

Allestita al primo piano del Polo Culturale dei Bottini dell’Olio la mostra, organizzata dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Itinera, presenta le tavole originali dell’edizione illustrata Biancaneve, pubblicata da Terre Blu all’interno di una nuova collana dedicata a fiabe tradizionali e contemporanee. Ingresso libero

Si intitola Biancaneve e sarà visitabile fino a domenica 19 maggio la mostra della pittrice Isabella Staino, allestita al primo piano del Polo Culturale dei Bottini dell’Olio, in Piazza del Luogo Pio. La mostra, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, presenta le tavole originali dell’edizione illustrata Biancaneve, pubblicata da Terre Blu all’interno di una nuova collana dedicata a fiabe tradizionali e contemporanee. Tradotta dal Ulderico Pomarici dall’edizione Kassell del 1812, la pubblicazione si presenta con testo in tedesco a fronte e immagini in bianco e nero che diventano parte integrante del testo. I disegni a china di Isabella Staino danno vita e corpo al racconto dei fratelli Grimm, diverso dalla versione edulcorata a cui siamo comunemente abituati e nel quale veniamo immersi avvolti nel mistero di una cultura romantica inquietante e allarmante, ricca di simboli che la pittrice ci restituisce con l’eleganza di stile che la contraddistingue e che ritroviamo anche in un piccolo cammeo di disegni che anticipano il futuro lavoro dedicato a Cenerentola. Sabato 18 dalle 18,00 alle 19,00 la visita alla mostra sarà anche l’occasione per ascoltare i brani del musicista Andrea Pellegrini che con il suo lavoro poliedrico ed eclettico accompagnerà il pubblico presente in una perfetta contaminazione di ascolto e visione.

Isabella Staino è nata nel 1977 a Firenze. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Firenze presso la Scuola di Pittura del Prof. Gustavo Giulietti. Vive e lavora a Livorno. Andrea Pellegrini è nato a Genova nel 1963. Pianista e compositore di musica jazz, è docente presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.

Per informazioni:

Biblioteca Bottini dell’Olio [email protected]

0586824552

BIANCANEVE, di Jacob e Wilhelm Grimm, Kassel 1812

11-19 maggio 2024

Polo Culturale dei Bottini dell’Olio

Ingresso libero e gratuito con il seguente orario:

lunedi-sabato: 8,30-19,30

domenica: 10,00-19,00

Scheda dell’opera:

Biancaneve, Jacob e Wilhelm Grimm; tradotto da Ulderico Pomarici; illustrato da Isabella Staino, Terre Blu, 2023

