Fiori d’arancio per Emanuele e Silvia: il sì del consigliere-ultras con la super cuoca

Emanuele Marcis, capogruppo di Cittadini in Comune e punto di riferimento della curva dei Rebels della Pielle, ha detto sì alla sua dolce metà Silvia Volpe, esperta e sopraffina cuoca, dopo 19 anni di fidanzamento

Diciannove anni di sorrisi, tempeste, abbracci e cammini costruiti insieme. E finalmente i fiori d’arancio. Emanuele Marcis, capogruppo di Cittadini in Comune a Collesalvetti, agente immobiliare nella vita e uno dei punti di riferimento della curva dei Rebels della Pielle da sempre, e Silvia Volpe, cuoca esperta e sopraffina, hanno detto sì davanti ad amici e parenti nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno la mattina del 31 dicembre. Il tema del matrimonio è stato il rosso simbolo dell’amore della passione ma anche della lotta alla violenza di genere.

Marcis, che di emozioni se ne intende, stando sulle montagne russe alla balaustra tutte le domeniche con la sciarpa biancoblu al collo e al banco del consiglio comunale di Colle, stavolta non ha resistito vedendo apparire in sala la sua bellissima dolce metà per questo importante passo che li legherà ancor di più in un vincolo eterno. Il “sì lo voglio” è arrivato davanti al celebrante Carlo Santucci e ai due testimoni, Simone Marcis (fratello dello sposo) e Giovanni Raimondi uno dei migliori amici della sposa. Prima però il tempo di far piangere tutti i presenti che, sulle note della canzone di Vasco Rossi “Senza Parole”, si sono commossi con la toccante lettera scritta da Silvia dedicata al suo amore. Un trattamento d’onore riservato anche a Luca Salemmi, noto attore labronico, che ha avuto l’onore e l’onore di fare incontrare la coppia qualche anno fa. Non poteva mancare una rappresentanza della curva dei Rebels intervenuta per fare gli auguri alla coppia.

Dopo le foto di rito il classico lancio di riso e un cannone di petali di fiori che ha sancito così il bellissimo momento tra Emanuele e Silvia.

Ai due “sposini” la redazione di QuiLivorno.it fa i più grandi auguri di una vita felice e armoniosa insieme ricca di serenità.

