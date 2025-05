Fipe Confcommercio alla primaria Ernesto Solvay per la Giornata della Ristorazione

In occasione della Giornata della Ristorazione 2025, che si celebrerà il 17 maggio in tutta Italia, FIPE Confcommercio Livorno promuove un’iniziativa educativa alla scuola primaria “Ernesto Solvay” di Rosignano. L’evento, previsto per giovedì 15 maggio alle 9 del mattino, vedrà la partecipazione della presidente Fipe Confcommercio Federica Garaffa, della chef Sabina Vitarelli della Tenuta Bellavista Insuese, e della nutrizionista Ambra Volterrani, che incontreranno gli alunni per sensibilizzarli sull’importanza di una corretta alimentazione e sul valore della ristorazione di qualità. Attraverso l’interazione con i professionisti del settore, i bambini avranno l’opportunità di apprendere le basi di una dieta equilibrata e di scoprire il ruolo fondamentale che la ristorazione svolge nella promozione del benessere e della cultura alimentare. “Portare l’educazione alimentare nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità”, afferma Federica Garaffa Cristiani. “Con questa iniziativa, vogliamo avvicinare i più giovani ai principi di una sana alimentazione e far comprendere loro l’importanza della ristorazione come veicolo di salute, cultura e socialità”. La Giornata della Ristorazione, giunta alla sua terza edizione, è promossa a livello nazionale da FIPE Confcommercio con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della ristorazione italiana come pilastro dell’economia e della cultura del Paese. Quest’anno, l’evento si focalizza sull’educazione alimentare e sulla sostenibilità, temi di grande rilevanza per le nuove generazioni.

