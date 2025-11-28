Firmacopie con Valter Manunza alla Feltrinelli

Sabato 29 novembre la libreria in via di Franco 12 ospiterà il firmacopie del romanzo d’esordio di Valter Manunza, In equilibrio sulla linea azzurra

Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 10:00, la Libreria Feltrinelli di Livorno (via di Franco 12) ospiterà il firmacopie del romanzo d’esordio di Valter Manunza, In equilibrio sulla linea azzurra (Arkadia). Il libro racconta la storia di Damiano Fortuna, un uomo segnato da un’infanzia difficile, i cui ricordi riaffiorano durante la preparazione per la maratona di New York. La corsa diventa metafora della vita: faticosa, piena di inciampi e ostacoli, ma anche occasione per riscatto e rinascita. Seguendo la linea azzurra sull’asfalto — e nella propria esistenza — Damiano rivive il rapporto complicato con la famiglia, il legame speciale con lo zio Alceste, le sue prime esperienze d’amore e il peso delle sue origini sociali, che ha sempre cercato di superare con l’ambizione. Un romanzo intenso e toccante che esplora i temi dell’identità, della resilienza e della determinazione, attraverso i ricordi e i pensieri di un uomo che si rifiuta di arrendersi al destino.

Valter Manunza, livornese classe 1964, è alla sua seconda prova letteraria dopo la raccolta Attimi sospesi (2022). Appassionato di corsa, arte, teatro e cultura, promuove numerose iniziative sociali e culturali nella sua città.

