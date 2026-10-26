Flac lancia Visioni, open call per artisti e curatori under 35

Dal 23 al 27 novembre una masterclass residenziale gratuita dedicata alla videoarte e alla narrazione dei luoghi, condotta dall’artista Andrea Papi. Saranno selezionati sei artiste e artisti visivi e due curatrici e curatori under 35

FLAC è lieta di annunciare l’open call di VISIONI – Masterclass #2, seconda edizione della masterclass residenziale gratuita rivolta ad artiste/i visivi e curatrici/ori under 35, in programma a Livorno dal 23 al 27 novembre 2026. Le candidature sono aperte fino alla mezzanotte dell’8 novembre 2026. La masterclass sarà condotta da Andrea Papi, artista concettuale vincitore del bando FLAC “Visioni” con l’opera pubblica site-specific Caleidoscopio Urbano, installata sulla facciata dei Magazzini del Monte dei Pegni. Il percorso formativo avrà l’obiettivo di creare eterne narrazioni dei luoghi, stabilendo un parallelismo tra l’infinita ripetibilità delle fiabe e l’imperturbabile ciclo di un video in loop. La ricerca si concentrerà sullo sviluppo di una narrazione perpetua di luoghi imprigionati nel tempo, visioni di déjà-vu capaci di raccontare, attraverso la videoarte, il momento e gli spazi, dando vita a una memoria storica sempre contemporanea.

Chi può partecipare

FLAC Lab invita artiste/i visivi e curatrici/ori under 35, nate/i dopo il 9 novembre 1990, interessati a esplorare le potenzialità narrative dei luoghi attraverso il medium del video. Saranno selezionati 6 artiste/i visivi e 2 curatrici/ori, studenti o professionisti di qualsiasi nazionalità, sulla base della documentazione richiesta per la partecipazione.

Cinque giorni di ricerca e sperimentazione a Livorno

Dal 23 al 27 novembre, le/i partecipanti vivranno un’esperienza full immersion nel caratteristico quartiere seicentesco de La Venezia Nuova e nell’affascinante collezione d’arte di Fondazione Livorno. Il programma prevede l’esplorazione di luoghi suggestivi, l’ascolto di racconti del passato e del presente e l’incontro con la comunità. Attraverso la narrazione, il confronto e la creazione collettiva, la masterclass sarà un’occasione per dare voce ai luoghi attraverso nuovi sguardi e racconti visivi. Con la guida di Andrea Papi, le/i partecipanti lavoreranno negli spazi di FLAC utilizzando il linguaggio della videoarte. La contaminazione e lo scambio tra i ruoli di artiste/i e curatrici/ori contribuiranno a rendere l’esperienza unica e stimolante. Le opere realizzate durante il percorso saranno proiettate all’esterno del Palazzo del Monte dei Pegni, architettura oggetto di valorizzazione da parte di FLAC. La masterclass si svolgerà in lingua italiana. La partecipazione al percorso formativo e l’alloggio condiviso in una struttura alberghiera nel quartiere della Venezia Nuova saranno completamente gratuiti per le persone selezionate.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario inviare la seguente documentazione:

Form di partecipazione, disponibile al link https://forms.gle/yW2zo4NUGvoxHdex5

Lettera motivazionale

Biografia/CV

Portfolio, esclusivamente per artiste/i.

Il materiale dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo [email protected] entro la mezzanotte dell’8 novembre 2026. Ogni file dovrà essere nominato con cognome e nome della/del candidata/o.

Con la partecipazione al bando, l’artista acconsente all’utilizzo del materiale inviato per le attività di comunicazione e per l’archivio di FLAC Lab.

Durante la masterclass, le/i partecipanti utilizzeranno i propri materiali audiovisivi per le riprese. È pertanto necessario disporre di una videocamera o di uno smartphone con buona qualità video, di un computer portatile per l’editing e di un software di montaggio video installato.

L’artista e docente: Andrea Papi

Andrea Papi (Urbino, 1985) è un artista concettuale le cui opere sono espressione di un forte pensiero divergente e di un sottile sguardo critico verso i temi politico-sociali. Il riscontro internazionale del suo lavoro lo ha portato a esporre in contesti di grande rilievo, tra cui la 61ª Biennale Arte di Venezia (2026), la D Gallery a Londra e l’EKA Group a Shanghai, e a partecipare a premi e manifestazioni artistiche internazionali quali la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé, la International Biennial Lublin e la IPBP Biennale di Nanjing. Ha inoltre sviluppato installazioni artistiche pubbliche a Livorno, Trento e in altre città italiane. La sua ricerca artistica nasce da un background come Visual Designer, maturato attraverso collaborazioni con grandi marchi e realtà istituzionali, dal quale si è progressivamente distaccato per dare pieno spazio a idee concettuali capaci di superare i confini del marketing. Parallelamente alla ricerca visiva, Papi ha maturato una significativa esperienza accademica come docente, trasmettendo il proprio bagaglio professionale presso istituzioni quali l’Accademia di Arti e Nuove Tecnologie di Roma, LABA di Rimini e ITS Marche.

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