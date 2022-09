“Flamenco en vivo” sabato al Museo di Storia Naturale

Al Museo di Storia del Mediterraneo (via Roma, 234, Livorno) luci accese sullo spettacolo di ballo "Flamenco en vivo" in programma sabato 17 settembre alle 21

Al Museo di Storia del Mediterraneo (via Roma, 234, Livorno) luci accese sullo spettacolo di ballo “Flamenco en vivo” in programma sabato 17 settembre alle 21. Uno spettacolo unico per salutare così una calda estate. Il Flamenco con i suoi passi nervosi e il taconear dei piedi, una chitarra, un cante lontano, un lamento, il suono delle palmas e delle nacchere, ballo e anima, espressioni di un sentimento che nasce dal profondo.. Radici ad ogni passo, fierezza che cammina nella terra e nel vento…

Temperamento e ritmo incalzante di zapateados, ed ecco il divamparsi inarrestabile di un turbinio emozionale, nasce un dialogo magnetico tra gli interpreti e gli spettatori, una vorticosa energia circolare si crea: è il linguaggio universale che da sempre unisce. È un idioma che racconta la vita.

Un quadro dipinto e ballato attraverso i diversi colori e stili musicali del Flamenco, un’arte che dal 16 novembre 2010 è divenuta patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, dell’Unesco.

Ingresso € 10 – prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Segreteria del Museo, [email protected]. tel. 0586/266711-34.

Orari: lun – mer – ven ore 9-13; mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18. Domenica ore 15-18

