Flashmob dei nasi rossi di corsia e Apericlown

Nel primo pomeriggio flashmob tra la Rotonda e la Terrazza Mascagni. Alle 19 i Libecciati si sposteranno in via Cambini

Il 6 maggio i clown di corsia Libecciati dell’ associazione Viviamo in Positivo saranno presenti per un flashmob tra la Rotonda d’Ardenza e la Terrazza Mascagni dalle ore 16 alle 18.

Sarà un pomeriggio di balli e risate per grandi e piccini, e sarà occasione per conoscere meglio cosa significa essere clown e la bellezza dell’ indossare un naso rosso.

Dalle 19 i clown si sposteranno in via Cambini per partecipare all’ Apericlown, dove avranno modo di far conoscere la clownterapia alla gioventù livornese, e portare sorrisi e risate anche tra loro.

