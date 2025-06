Flavia presenta il singolo Tempo Imperfetto

Foto di Giacomo Bertini

La cantante livornese, laureata in Lettere, con l'uscita il 13 giugno del brano si racconta: "Durante il lockdown ho sentito la necessità di fare musica. Oggi scrivo le mie canzoni in modo quasi ipnotico"

di Martina Romeo

Imperfetto. Questo il tempo descritto da Flavia Guidi nel suo nuovo singolo (dal 13 giugno su tutte le piattaforme digitali). Un tempo di rinascita, per alcuni forse una lettera d’amore, che lancia un occhio al passato, quello di Flavia, oggi pronta alla sua entrata ufficiale nel mondo del cantautorato italiano. “Per me era normale frequentare un liceo classico, avere buoni voti e andare poi all’università. Tutte cose che ho fatto. Contemporaneamente, però, c’è sempre stato il mio rapporto con la musica, tra lo studio del pianoforte al Mascagni dagli otto anni fino all’esame del V accademico, e il coro delle voci bianche del Teatro Goldoni”. E così l’autrice di “Tempo Imperfetto” ha portato avanti la sua vena artistica. Le attività musicali, così come quelle teatrali subito dopo (ancora oggi è parte della Compagnia “Piccolo Teatro Città di Livorno”), non sono mai state solo un hobby, ma vere e proprie occasioni per imparare e studiare. A segnare un definitivo punto di svolta nella sua vita è stato il periodo del lockdown. Dopo la laurea in Lettere, l’artista ha conseguito anche il dottorato di ricerca salvo interrogarsi sul futuro. “Forse è vero – dichiara in totale sincerità Guidi – dalle grandi crisi possono nascere nuove strade. Il periodo della pandemia è stato l’unico in cui sono stata totalmente ferma. Un qualcosa che mi ha fatto stare male, sia emotivamente che fisicamente. Da lì ho capito. Ho iniziato a sentire la necessità, proprio organica e mentale, di fare musica. Sono stati dei segnali piuttosto chiari”. Momento in cui si è scontrata con l’”imperfetto” della vita. Perché non tutto arriva quando lo si desidera e, spesso, per quanto sia difficile da comprendere, con una ragione. “Quel lockdown, quel dottorato, molto probabilmente mi sono anche serviti, insieme al dolore provato, a farmi capire che dovevo affrontare una volta per tutte il mio desiderio di fare musica”. Galeotto è stato anche il premio Ciampi del 2023 dove Flavia ha incontrato delle persone che le hanno dato la giusta spinta per intraprendere la carriera che da tempo desiderava. Primi tra tutti Eugenio Sournia, cantautore livornese classe 1991, vincitore del Concorso nazionale e, a ex aequo, del premio per la miglior cover di quell’edizione, e Giorgio Mannucci, altro cantautore labronico. Anche quest’ultimo vincitore grazie alla sua reinterpretazione de “L’amore è tutto qui”. “Mannucci mi ha aiutata a sbloccarmi nella scrittura musicale – racconta l’artista – mi ha dato dei binari iniziali e io poi ho proseguito autonomamente. ‘Tempo Imperfetto’ è nato anche grazie ai suoi input, dei quali non posso che ringraziarlo. Oltre a lui, il singolo è nato anche dall’incontro con Eugenio Sournia, mio vecchio compagno di classe che non ho sentito per diverso tempo, e dall’ascolto del suo pezzo ‘Scrivere’. Un pezzo in cui ho rivisto il mio percorso. Per me è stato emozionante vedere una persona con cui ero amica arrivare fin lì”. Il brano “Tempo Imperfetto” è così diventato realtà. Una realtà ispirata dal panorama del cantautorato italiano con qualche immancabile riferimento, grazie alla sua formazione classica, ad aspetti della letteratura contemporanea senza rinunciare a sperimentare un po’. “Io non mi precludo niente, – dichiara sul futuro – ascolto musica di tutti i tipi. Direi soprattutto degli anni ’70. Un qualcosa su cui sono molto più ferrata rispetto alla musica di oggi. A volte scrivo testi ascoltando musica. Scrivo in modo ipnotico. Tutto dipende dalle occasioni e dagli ascolti, dalle emozioni personali che mi suscita immedesimarmi in un determinato pezzo”. Infine, una riflessione proprio sul cantautorato italiano femminile. “Spesso le cantautrici sono poco ricordate. Sono sicura che se si chiedesse alle persone di parlare di cantautorato, verrebbero nominati soprattutto uomini. Mi piacerebbe che ci fosse un po’ più di spazio per le donne”.

Dove ascoltare “Tempo Imperfetto”:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RsV7oizB0Tw

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/5nIDUwNlHtX3es3GPdo8Xr

Itunes: https://music.apple.com/it/album/tempo-imperfetto-single/1817880087

Condividi:

Riproduzione riservata ©