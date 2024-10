F@mu, domenica 13 ottobre giornata dedicata alle famiglie al Museo della Città

Alle ore 11 si svolgerà l'iniziativa Naturalmente al Museo: viaggio tra arte e riciclo. Bambini e adulti esploreranno la Sezione Arte Contemporanea attraverso un focus ecologico con una divertente attività ludico-didattica. Necessaria la prenotazione anticipata a [email protected] o al numero 0586 824551

Domenica 13 ottobre alle ore 11.00 al Museo della Città si rinnova l’appuntamento con il F@mu e una divertente attività ludico-didattica legata al tema della sostenibilità.

Con Naturalmente al Museo: viaggio tra arte e riciclo bambini e adulti esploreranno la Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città di Livorno attraverso un focus ecologico. Scopriranno insieme ad artisti che affrontano temi legati all’ambiente e alla sostenibilità e altri che utilizzano materiali di scarto per le loro creazioni. Dialoghi interattivi e attività pratiche porteranno a riflettere su come l’arte possa mettere la natura al centro del processo creativo, diventando un mezzo per sensibilizzare sul rispetto per l’ambiente. Attività ludico-educativa consigliata a bambine e bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

INFORMAZIONI

F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 13 ottobre alle ore 11:00

Museo della Città di Livorno, Piazza del Luogo Pio 19

Costo dell’attività: 3 € per ogni partecipante

Costo del biglietto d’ingresso al Museo: omaggio per i bambini e ridotto 3 € per tutti gli altri partecipanti.

Necessaria la prenotazione anticipata a [email protected] o al numero 0586 824551.

Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Orari d’apertura: da martedì a domenica h 10.00 – 19.00

(chiuso il lunedì);

Biglietto d’ingresso del Museo: (intero 5 €, ridotto 3 €) comprende la Sezione Arte Contemporanea.

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

