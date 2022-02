Focus Talk al Museo di via Roma

L'evento gratuito, organizzato dall’Associazione Oltre, è in programma il 19 febbraio alle 16:30 al Museo di Storia Naturale a Livorno in via Roma 234

L’Associazione Oltre, organizzatrice dell’evento, è una associazione che si occupa di organizzare progetti, incontri e attività culturali sul territorio livornese. Tutte le le attività, pur non avendo limitati di età, sono rivolte ai giovani e sono organizzate da giovani, attraverso il principio della collaborazione e della cooperazione, e sono proposte e decise dall’assemblea dei soci. Il Focus Talk riprenderà le tematiche di genere, affrontandole con uno sguardo psicologico, per poi indagare gli intrecci tra queste tematiche e il diritto. L’evento è in programma il 19 febbraio alle 16:30 al Museo di Storia Naturale a Livorno in via Roma 234.

Il Focus Talk è curato da:

– Alessandro Raffaele, socio dell’associazione OLTRE, laureando in giurisprudenza

– Jacopo Marzi, socio dell’associazione OLTRE, laureando in giurisprudenza

– Michele Gnoffo, psicologo della salute

– Paolo Mirri, psicoterapeuta psicologo

L’evento è gratuito, con offerta libera, e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid. È richiesto il Super Green Pass ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

È obbligatorio effettuare la prenotazione tramite link dalle pagine social dell’associazione entro giovedì 17 febbraio ore 10:00.

Facebook: oltregiovanipergiovani

Instagram: associazione_oltre