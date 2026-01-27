“Follia e Colore” da Galleria Ricci Arte
Per la prima volta la Galleria Ricci Arte presenta “Follia e Colore”, mostra personale di Simone Scarpettini: un evento unico che unisce arti visive e musica jazz dal vivo. Ad accompagnare la serata, musica jazz dal vivo con Matteo Scarpettini e Mauro Grossi
Per la prima volta la Galleria Ricci Arte presenta “Follia e Colore”, mostra personale di Simone Scarpettini: un evento unico che unisce arti visive e musica jazz dal vivo, trasformando l’inaugurazione in un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.
La mostra è un viaggio introspettivo in cui il colore diventa linguaggio emotivo. Le opere raccontano le molteplici sfaccettature dell’io, alternando cromie rabbiose e gesti istintivi a momenti più delicati e luminosi. Ne emerge un equilibrio instabile e affascinante: tra follia e armonia, tra impulso e riflessione.
Ad accompagnare la serata, musica jazz dal vivo con Matteo Scarpettini e Mauro Grossi: attraverso improvvisazioni e dialoghi sonori, i musicisti costruiranno un legame diretto con le opere esposte, amplificando l’esperienza sensoriale della mostra e creando una narrazione condivisa tra pittura e suono.
I musicisti
Matteo Scarpettini è un musicista jazz capace di unire tecnica e sensibilità espressiva. Il suo stile si muove tra improvvisazione e ascolto, costruendo atmosfere intime e dinamiche che dialogano naturalmente con lo spazio e il momento.
Mauro Grossi, jazzista dalla forte personalità musicale, porta sul palco un linguaggio raffinato e istintivo allo stesso tempo. La sua ricerca sonora si fonda sull’interazione e sulla libertà espressiva, elementi centrali del jazz contemporaneo.
Informazioni evento
Titolo: FOLLIA E COLORE – Mostra personale di Simone Scarpettini
Data: Venerdì 31 gennaio
Orario: Ore 18:00
Luogo: Galleria Ricci Arte – Via degli Arrotini, 18, 57121 Livorno (LI), Italia
Ingresso: Libero
Evento: Evento unico con musica jazz dal vivo
Telefono: +39 0586 426377
Percorso: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Via+degli+Arrotini+18,+57121+Livorno
Un incontro tra arti diverse, dove pittura e jazz si fondono in un’unica narrazione fatta di emozione, libertà e creatività condivisa.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.