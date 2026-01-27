“Follia e Colore” da Galleria Ricci Arte

Per la prima volta la Galleria Ricci Arte presenta “Follia e Colore”, mostra personale di Simone Scarpettini: un evento unico che unisce arti visive e musica jazz dal vivo, trasformando l’inaugurazione in un’esperienza artistica intensa e coinvolgente.

La mostra è un viaggio introspettivo in cui il colore diventa linguaggio emotivo. Le opere raccontano le molteplici sfaccettature dell’io, alternando cromie rabbiose e gesti istintivi a momenti più delicati e luminosi. Ne emerge un equilibrio instabile e affascinante: tra follia e armonia, tra impulso e riflessione.

Ad accompagnare la serata, musica jazz dal vivo con Matteo Scarpettini e Mauro Grossi: attraverso improvvisazioni e dialoghi sonori, i musicisti costruiranno un legame diretto con le opere esposte, amplificando l’esperienza sensoriale della mostra e creando una narrazione condivisa tra pittura e suono.

I musicisti

Matteo Scarpettini è un musicista jazz capace di unire tecnica e sensibilità espressiva. Il suo stile si muove tra improvvisazione e ascolto, costruendo atmosfere intime e dinamiche che dialogano naturalmente con lo spazio e il momento.

Mauro Grossi, jazzista dalla forte personalità musicale, porta sul palco un linguaggio raffinato e istintivo allo stesso tempo. La sua ricerca sonora si fonda sull’interazione e sulla libertà espressiva, elementi centrali del jazz contemporaneo.

Informazioni evento

Titolo: FOLLIA E COLORE – Mostra personale di Simone Scarpettini

Data: Venerdì 31 gennaio

Orario: Ore 18:00

Luogo: Galleria Ricci Arte – Via degli Arrotini, 18, 57121 Livorno (LI), Italia

Ingresso: Libero

Evento: Evento unico con musica jazz dal vivo

Telefono: +39 0586 426377

Percorso: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Via+degli+Arrotini+18,+57121+Livorno

Un incontro tra arti diverse, dove pittura e jazz si fondono in un’unica narrazione fatta di emozione, libertà e creatività condivisa.

