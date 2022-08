Fondazione Caritas ad Effetto Venezia con l’Escape Room sull’economia circolare

In occasione di EffettoVenezia 2022, Fondazione Caritas Livorno in collaborazione con Escape4Change e Associazione EUfemia presenta l’escape room Circular Economy, dedicata all’economia circolare

In occasione di Effetto Venezia 2022, Fondazione Caritas Livorno in collaborazione con Escape4Change e Associazione EUfemia presenta l’escape room Circular Economy, dedicata all’economia circolare. Da oltre trent’anni economisti e scienziati di fama internazionale hanno ipotizzato un nuovo paradigma per la produzione di beni, in cui i rifiuti vengono trattati come materie prime seconde e reintrodotti in un processo produttivo a basso consumo di risorse. Gli obiettivi delle attività proposte sono far scoprire i segreti dell’economia circolare e sostenere il processo di transizione, in un percorso che coinvolge cittadini, aziende, enti e amministrazioni.

Le attività si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 24 del 4, 5 e 6 agosto ad Effetto Venezia – Scali del Refugio (lato Chiesa dei Domenicani) – Livorno e sono aperte a gruppi di ogni età, di qualsiasi lingua e provenienza.

Per maggiori informazioni e per prenotare la propria esperienza edutainment di gruppo è possibile visitare il sito https://escape4change.com/4-5-6-agosto-circular-economy…/

La prenotazione è per un gruppo precostituito di minimo 3 e massimo 7 persone.

Condividi: