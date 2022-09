Fondazione Caritas incontra la The Moodsters Foundation

Si sono aperte nella mattina di mercoledì 7 settembre le porte del Centro di Accoglienza di via Lopez della Fondazione Caritas Livorno per ricevere la delegazione della The Moodsters Foundation, fondazione no-profit con base negli Stati Uniti in visita a Livorno per una due giorni dedicata a incontri con le massime Istituzioni cittadine a le Associazioni del volontariato e del sociale coinvolte nei progetti a favore delle persone ucraine in fuga dal conflitto.

Per l’occasione il direttore della Fondazione Caritas Livorno, Guido De Nicolais, ha accolto la fondatrice di The Moodsters Denise Daniels e la delegazione The Moodsters, illustrando gli interventi messi in campo dalla Fondazione Caritas fin dai primi giorni della crisi legata al conflitto. L’accento è stato posto sull’accoglienza dei nuclei familiari ucraini e sul sostegno offerto in questi mesi per favorire il loro percorso di integrazione attraverso un graduale accompagnamento all’autonomia.

Particolare interesse ha suscitato la scuola di italiano per adulti e minori, attivata dal 15 giugno al 26 agosto, cha ha avuto come obiettivo non solo l’insegnamento della lingua italiana, ma un intervento più ampio legato all’integrazione e alla relazione per agevolare la permanenza dei nuclei familiari sul nostro territorio.

