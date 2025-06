Fondazione Lem presenta Il cacciucco di nonna

Contest per scegliere la nonna livornese per “pasta grannies”, canale youtube dedicato ai piatti tipici preparati in casa. Quello di cui c’è bisogno è una nonna coraggiosa, pronta a mostrarsi davanti ad una telecamera mentre è all’opera. Va da sé che sarà fondamentale la disponibilità di figli, nipoti e parenti per le riprese. Per partecipare è necessario inviare, entro domenica 22 giugno, un breve filmato mentre è in corso la preparazione del cacciucco all’indirizzo mail [email protected] oppure in DM a Visit Livorno su Instagram

Si chiama Il cacciucco di nonna il contest lanciato da Fondazione LEM in collaborazione con il canale YouTube “Pasta Grannies” (https://www.youtube.com/@pastagrannies) per trovare la nonna livornese che mostrerà al mondo come si prepara il nostro Cacciucco. “Pasta Grannies” – alla lettera “Nonne Pasta” – è un progetto da oltre tre milioni e mezzo di followers tra You Tube, Instagram (@pastagrannies) e Facebook (www.facebook.com/pastagrannies), conosciuto soprattutto all’estero, che da anni realizza video di signore all’opera nella propria cucina di casa mentre preparano piatti tradizionali del territorio. Quale migliore occasione, quindi, per mostrare al mondo come si prepara il Cacciucco? Quello di cui c’è bisogno è una nonna coraggiosa, pronta a mostrarsi davanti ad una telecamera mentre è all’opera. Va da sé che sarà fondamentale la disponibilità di figli, nipoti e parenti per le riprese. Per partecipare è necessario inviare, entro domenica 22 giugno, un breve filmato mentre è in corso la preparazione del Cacciucco all’indirizzo mail [email protected] oppure in DM a Visit Livorno su Instagram. Il 4 luglio la troupe di “Pasta Grannies” sarà a Livorno per riprendere la vincitrice del contest. Il canale YouTube prevede anche un rimborso per l’acquisto delle materie prime necessarie alla preparazione della ricetta.

