Fondazione Livorno, domenica 15 visita guidata e caccia al tesoro per famiglie

Visita guidata e una caccia al tesoro alla scoperta della collezione di opere d'arte della Fondazione.

In occasione dei 30 anni di attività della Fondazione Livorno, la Coop. Itinera propone una visita guidata e una caccia al tesoro per grandi e piccoli alla scoperta della collezione di opere d’arte della Fondazione situata in piazza Grande 23, composta da dipinti, sculture e opere grafiche. La visita guidata presenterà al pubblico le opere del periodo artistico della Livorno tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento alla scoperta del Gruppo Labronico e dei pittori divisionisti livornesi, avvicinando le famiglie all’arte attraverso un percorso dinamico e coinvolgente all’interno delle sale della Fondazione.

A seguire l’attività laboratoriale consisterà in una caccia al dettaglio per mettere alla prova le capacità di osservazione e di rielaborazione dei contenuti appresi durante la visita in un divertente gioco in cui grandi e piccini saranno protagonisti alla scoperta dei dettagli nascosti delle opere.

Alla squadra vincitrice sarà consegnato un piccolo premio.

Sono previsti due turni che le famiglie possono scegliere: primo turno 10.00-11.00/secondo turno 11.30-12.30

Possono partecipare: squadre composte da almeno 1 adulto ed un bambino dai 6 anni/max 4 componenti in tutto

Per informazioni prenotazioni: mandare una mail a [email protected] specificando nome e cognome n. componenti tra adulti e bambini, turno scelto, oppure contattare la segreteria didattica tel.0586/894563 da lunedì a venerdì 9.00-13,00/15.00-18.00