Fondazione Livorno, inaugurata la mostra dedicata al pittore Peruzzi

Visitabile gratuitamente fino a domenica 23 febbraio, la mostra propone circa 100 opere tra dipinti, disegni e carteggi del pittore livornese scomparso il 30 dicembre 2004. Salvetti: "Un appuntamento bello e atteso. Per ricordarlo verrà apposta una targa sulla sua casa". Il presidente Barsotti: "Un omaggio all’ultimo futurista cittadino. Spero che la mostra intercetti il favore del pubblico perché Osvaldo lo merita davvero"

di Giulia Bellaveglia

Il 30 dicembre 2004, a Livorno, moriva Osvaldo Peruzzi, celebre pittore livornese aderente alla corrente del futurismo e dell’aeropittura. Ed è proprio in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa che Fondazione Livorno ha voluto dedicargli una mostra dal titolo “Splendore Geometrico Futurista”, curata da Massimo Duranti e Andrea Baffoni. L’esposizione, visitabile fino a domenica 23 febbraio, propone circa 100 opere tra dipinti, disegni, carteggi e documenti. “Un’idea – spiega Duranti – che nasce da lontano, dopo aver insistito tanto tempo alla Galleria d’Arte Moderna di Roma per realizzare questa iniziativa avevamo finalmente ottenuto il permesso, quando è arrivata la pandemia. Ci siamo quindi dovuti fermare e abbiamo riflettuto sul fatto che sarebbe stato bello spostarla nella sua città, e in particolare a Fondazione Livorno, che possiede già un cospicuo numero di opere dell’artista”. “Una personale – aggiunge Baffoni – che si arricchisce molto rispetto a quanto qui esposto, con produzioni inedite, lavori seriali, ma soprattutto con i disegni, la vera punta di diamante. Il modo giusto di rendere omaggio ad un grande artista in una chiave davvero piacevole, comprensiva di alcuni video”. La mostra è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì esclusivamente su appuntamento al numero 339/82.89.470. “Un progetto – spiega il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – che abbiamo fortemente voluto per omaggiare l’ultimo futurista cittadino. Spero che quanto esposto intercetti il favore del pubblico, perché lo merita davvero”. A fargli eco il sindaco Luca Salvetti. “Un appuntamento – dice – bello e atteso. Ricordo quando nel 1997 partecipai ad Antignano alla festa di compleanno per i 90 anni di Peruzzi e tengo a sottolineare anche che, proprio pochi giorni fa, con la commissione toponomastica, abbiamo deliberato di apporre una targa sulla sua casa. Un bel modo per continuare a ricordare personaggi intrecciati alla città, cosa che sicuramente fa una proposta come questa”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©