Fondazione Livorno. Riapre la mostra su Voltolino Fontani

Dopo la pausa estiva, da sabato 19 settembre 2026 torna visitabile negli spazi di Fondazione Livorno la mostra Voltolino Fontani. Il viandante della pittura, l’antologica dedicata a uno degli artisti più originali e inquieti del Novecento livornese

Dopo la pausa estiva, da sabato 19 settembre 2026 torna visitabile negli spazi di Fondazione Livorno la mostra Voltolino Fontani. Il viandante della pittura, l’antologica dedicata a uno degli artisti più originali e inquieti del Novecento livornese, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Curata da Giorgio Bacci, la mostra propone oltre 100 opere e accompagna il visitatore attraverso le diverse stagioni della ricerca di Fontani: dagli esordi segnati dal simbolismo e da una forte tensione interiore, agli anni della guerra e del dopoguerra, fino alla fondazione dell’EAISMO nel 1948 e alle successive sperimentazioni astratte e nucleari. Il percorso, che rilegge in maniera complessiva la figura dell’artista, si caratterizza per la varietà della sua produzione, dalle nature morte ai paesaggi livornesi, dalle figure femminili alla pittura di carattere religioso.

Ma la mostra, inaugurata lo scorso 8 maggio, va oltre gli spazi di Fondazione Livorno, “diffondendosi” anche in luoghi come la Chiesa di San Giovanni Gualberto alla Valle Benedetta, che custodiscono La Traslazione di Cristo e San Francesco.

A raccontare il percorso espositivo è il catalogo edito da Pacini Editore, diciottesimo volume della collana Livorno Arte e Cultura che raccoglie i contributi critici del curatore Giorgio Bacci e di Antonella Capitanio, insieme a un’ampia selezione di scritti di Fontani, tra testi teorici, autobiografici e poetici. Un apparato che permette di approfondire non soltanto la sua produzione artistica, ma anche il pensiero, la varietà stilistica e la complessa dimensione umana che ne hanno accompagnato la produzione artistica facendo della pittura uno strumento di continua esplorazione.

La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre 2026 e rappresenta per Fondazione Livorno un ulteriore tassello per la valorizzazione del patrimonio e della cultura artistica del territorio, riportando al centro dell’attenzione un protagonista della storia dell’arte livornese ancora capace di confrontarsi col presente.

Visite guidate: Diderot Servizi alla Cultura, tel. 339 8289470, dal lunedì al venerdì su appuntamento

Visite per le scuole: Segreteria Didattica Itinera, tel. 0586 894563 – [email protected]

Info: Fondazione Livorno, tel. 0586 826111 – [email protected]

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