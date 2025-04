Fondazione Trossi Uberti, presentato il nuovo Cda

E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Comunale, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Trossi Uberti. La nuova presidente è l’avvocata Angie De Santi Simonini, 38 anni, presidente dell’associazione Protagonisti per la Città. I due membri del CdA sono: Michael Rotondi, 40 anni, artista e docente in discipline grafico pittoriche e Roberto Pullerà già direttore della Castagneto Banca e esperto di arte.

È stato riconfermato il revisore dei conti, il commercialista Alessandro Buoncristiani. A dirigere la Fondazione continua ad essere Veronica Carpita.

“La fondazione Trossi Uberti – ha dichiarato il Sindaco – ha svolto un ruolo fondamentale nell’arte e nella cultura cittadina. Negli ultimi cinque anni e mezzo, questa Amministrazione ha confermato il buon lavoro precedente e ha anche cercato di sviluppare occasioni di crescita per la Fondazione. Con il secondo mandato era fondamentale che la Trossi Uberti avesse un avvicendamento delle cariche del Consiglio di Amministrazione ed oggi ci troviamo alla presentazione ufficiale dei due nuovi membri, della presidente e della riconferma del revisore dei conti. Mi preme salutare i membri uscenti del Cda per il lavoro svolto e particolarmente la presidente Libera Capezzone che per impegni professionali non ha potuto proseguire nel suo ruolo, ma rimane a disposizione della fondazione per iniziative culturali e artistiche”.

Un accenno storico – La Villa Trossi in via Ravizza, fu donata dalla contessa Corinna Trossi Uberti al Comune di Livorno che la ricevette alla morte della contessa il 17 febbraio 1953, testimonianza di un generoso amore per la città, e costituì la Fondazione Culturale d’Arte Trossi-Uberti. Riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica, la Fondazione Trossi Uberti iniziò l’attività nel 1961 con la Presidenza di Ettore Borra, già esecutore testamentario della contessa e da lei stessa designato nel testamento quale Presidente a vita della Fondazione.

