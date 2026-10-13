“Fontani oltre la tela” un’opera inedita e un nuovo viaggio nell’arte di Voltolino Fontani
Domenica 18 ottobre, alle ore 16,00, la Sala Leonetto Cappiello di Fondazione Livorno ospiterà un incontro con Antonella Capitanio e Giorgio Bacci in occasione della mostra “Voltolino Fontani. Il viandante della pittura”, aperta fino al 13 dicembre
Un’opera ritrovata, eppure mai perduta, un pittore dalla spiccata vocazione sperimentale e un collezionista appassionato. Sono questi gli elementi da cui prende avvio “Fontani oltre la tela”, l’incontro in programma domenica 18 ottobre alle ore 16 nella Sala L. Cappiello di Fondazione Livorno, nell’ambito delle iniziative legate alla mostra “Voltolino Fontani. Il viandante della pittura”.
Protagonisti dell’appuntamento saranno Antonella Capitanio e Giorgio Bacci, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di un aspetto poco conosciuto dell’opera del pittore livornese, attraverso una ricerca che intreccia storia dell’arte, curiosità e passione per il collezionismo.
Al centro dell’incontro ci sarà un’opera insolita di Voltolino Fontani, finora ignorata dalla critica e presentata eccezionalmente in questa occasione. Un lavoro inedito e curioso, che verrà svelato e raccontato dai due studiosi, offrendo nuove chiavi di lettura per approfondire la ricerca artistica del pittore e ampliare lo sguardo sulla sua produzione.
L’opera entrerà successivamente a far parte del percorso espositivo della mostra, arricchendo le prossime aperture e offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione per conoscere da vicino il mondo creativo di Fontani.
L’incontro si inserisce nel programma di approfondimenti dedicati alla mostra “Voltolino Fontani. Il viandante della pittura”, visitabile fino al 13 dicembre.
Informazioni
[email protected] tel 0586 826111
Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti
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