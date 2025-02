Fonti del Corallo, al via “L’Agorà della Lettura”

A partire da venerdì 7 marzo un grande agorà al centro del primo piano del centro commerciale Fonti del Corallo di Livorno sarà il luogo dei 7 eventi organizzati promossi dallo stesso centro commerciale Fonti del Corallo e organizzati e curati da Scorpio srl. SI parte con Diego Collaveri e il suo "Livorno Rosso Sangue"

Riscoprire il piacere della lettura a voce alta e dell’ascolto andando a indagare nel mondo della letteratura contemporanea e della saggistica con autori livornesi. A partire da venerdì 7 marzo un grande agorà al centro del primo piano del centro commerciale Fonti del Corallo di Livorno sarà il luogo dei 7 eventi organizzati promossi dallo stesso centro commerciale Fonti del Corallo e organizzati e curati da Scorpio srl.

L’autore sarà il lettore di alcuni passi del suo libro circondato da un pubblico di auditori nell’agora della lettura. Allestiremo delle sedute confortevoli in cerchio per creare una “sala di lettura e ascolto” coinvolgente e accogliente. Si tratta delle poltrone dello storico teatro la Gran Guardia che metteremo a disposizione e grazie alla presenza di un maxi schermo il pubblico potrà seguire meglio l’evento.

I temi saranno diversi e vedrà il coinvolgimento di scrittori, esordienti o più affermati della città di Livorno e della provincia. Dopo una breve introduzione a cura della giornalista Cristina Olivieri per Scorpio comunicazione e pubblicità, il protagonista della lettura farà scoprire al pubblico la propria creatività, la propria immaginazione o i fatti di storie autobiografiche, approfondimenti, ricerche e studi di temi come il cinema, la storia, lo sport, la cucina, il romanzo storico e il giallo.

Una parte importante della convivialità includerà le domande da parte del pubblico e il dialogo tra l’autore/ l’autrice e i presenti che troveranno in questo spazio il luogo ideale per conoscere nuovi libri, nuove persone, nuovi autori.

In altre parole uno spazio per la Cultura, per la libera espressione e per lo scambio di saperi.

Saranno 7 gli incontri che si terranno il venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00.

Ecco tutti gli appuntamenti

7 MARZO – DIEGO COLLAVERI Giallo romanzo storico Livorno rosso sangue

14 MARZO – CONSALVO NOBERINI “Franchi in riga a poppa” ed. Belforte

21 MARZO – LUCIA FRATTARELLI FISCHER “La Livornina” ed Viella

28 MARZO – MARCO SISI CINEMA – “Storia di Livorno in 12 film” ed

4 APRILE – ALICE CAPPAGLI – ROMANZO Ricordati di Bach ed Einaudi

11 APRILE SIMONE FULCINITI SPORT “Heroes footbal club”

18 APRILE – PAOLO CIOLLI CUCINA – Il Cacciucco ed. Tagete

Per informazioni [email protected] tel 0586.851205

