Fonti del Corallo, sabato “Mamma quanto sei bella!”

A Fonti del Corallo, sabato pomeriggio dalle 17, una grande festa sarà interamente dedicata a tutte le mamme: saranno loro per una volta a sfilare in passerella, accompagnate se lo vorranno dai propri figli, indossando i capi messi a disposizione degli esercizi commerciale presenti in Galleria

“Mamma, quanto sei bella!”. Saranno onorate, acclamate e vezzeggiate, assolute protagoniste per un giorno, al centro dell’attenzione di figli, mariti e compagni pronti ad esaltarne il ruolo insostituibile all’interno della famiglia e della società. A Fonti del Corallo, sabato pomeriggio dalle 17, una grande festa sarà interamente dedicata a tutte le mamme: saranno loro per una volta a sfilare in passerella, accompagnate se lo vorranno dai propri figli, indossando i capi messi a disposizione degli esercizi commerciale presenti in Galleria. Saranno scherzosamente candidate al titolo di “Mamma Speciale Fonti del Corallo 2024”, ricevendo in caso di vittoria il vestito con il quale hanno sfilato. Sarà premiata anche la “Mamma Smile”, che come le altre riceverà un omaggio per aver partecipato a questo insolito defilè. Per festeggiare degnamente tutte le mamme non mancherà la musica: si esibiranno cantanti e band che dedicheranno le loro canzoni all’universo delle mamme. Saranno in particolare presenti i Crazy Guitars, cinque bambini tutti nati nel 2013 che con le loro chitarre, sotto la guida del loro maestro Fabio Lenzi, si cimenteranno in un repertorio che saprà sicuramente creare emozioni (e fors’anche strappare qualche lacrimuccia da parte di genitori e nonni). I loro nomi? Giorgia Pizzuti, Filippo Bertolla, Gabriele Corsini, Irene Petracchi e Leonardo Giannoia. Presente all’evento anche la danza, rappresentata dalla scuola Dance Master di Riccardo Bonaretti: ci saranno coreografie interpretate per lo più da giovani e giovanissimi dedicate ovviamente a tutte le mamme presenti. A ricordo della giornata, inoltre, tutte le mamme avranno l’opportunità di essere fotografate, anche con i propri figli, nipoti ecc, e di ricevere a titolo assolutamente gratuito la stampa immediata della foto. L’appuntamento è per sabato dalle 17 a Fonti del Corallo. Qualora qualche mamma fosse intenzionata a partecipare alla sfilata può mettersi in contatto con [email protected] oppure solo w/app col numero 338/9968869. Al di là della partecipazione alla sfilata, comunque, tutte le mamme sono chiamate a prendere parte all’evento. La mamma è sempre la mamma…

