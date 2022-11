“Forse non sai che”. Incontri conclusivi della campagna contro il diabete: il programma

A conclusione della campagna “Forse non sai che”, il giorno 25 alle 15.30 si terrà presso la Sala Conferenze del Cisternino di Città l’atteso incontro, in presenza ed in remoto data la numerosa adesione, con gli insegnanti e operatori scolastici sul tema dell’approccio del bambino diabetico a scuola

Dopo la consistente partecipazione dei cittadini allo screening al Parco del Levante, alla camminata cultural-salutare nel quartiere della Venezia e l’Illuminazione di blu, colore simbolico scelto dalle Nazioni Unite per la celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete, degli edifici più significativi della città, Comune, Cisternino, Gazebo, Cappella di S. Giulia, sabato 19 alle ore 16.30 si illuminerà di blu la facciata dello storico Teatro Goldoni.

L’illuminazione sarà preceduta dall’esibizione, nello spazio antistante il teatro, da una performance di danza a cura degli insegnanti e allievi della scuola Areadanza con lo scopo di tener viva l’attenzione sull’importanza dell’esercizio fisico e di una corretta alimentazione, armi fondamentali per contrastare il diabete.

La sera del 19 seguirà una riunione conviviale al Parco del Mulino finalizzata alla raccolta fondi a favore della stessa Cooperativa sociale e a seguire il giorno 23 alle ore 9.30 appuntamento alla Baracchina20 in Piazza Garibaldi per controlli gratuiti della glicemia e pressione arteriosa.

