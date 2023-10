“Forse non sai che…”. Presentata la campagna di sensibilizzazione contro il diabete

Presentata a Palazzo Comunale la quattordicesima edizione di “Forse non sai che”, campagna di sensibilizzazione contro il diabete. “Questa è una iniziativa che ormai ha una storia – ha esordito l’assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti – un appuntamento importante sul nostro territorio che riguarda uno dei bisogni di salute più avvertiti, e contribuisce ad una strategia integrata che, da una parte prevede la crescita dei servizi nel comparto sanitario che l’Asl mette a disposizione delle persone con diabete, dall’altra parte mira a promuovere corretta informazione e sensibilità rispetto a quelli che sono i corretti stili di vita che possono avere un impatto positivo nella prevenzione dell’insorgenza del diabete e, nel caso delle persone che ne sono affette, di un miglioramento delle loro condizioni di salute. Il nostro Piano Integrato di Salute fatto nel 2019 che poi dovrà essere aggiornato il prossimo anno e il Profilo di Salute che viene aggiornato ogni anno ci raccontano del diabete come uno dei principali problemi del nostro territorio, un problema che ha un impatto molte forte sulla vite delle persone ma anche sui livelli di spesa assistenziale. Quindi è un tema che merita di essere sempre più conosciuto e sempre più approfondito”. “Quest’anno ci focalizziamo sull’attività fisica – ha spiegato il prof Graziano di Cianni – Presidente AMD Italia – Coordinatore Commissione Regionale per le attività diabetologiche – Direttore U.O.C. Diabetologia e Malattie del Metabolismo Spedali Riuniti Livorno. “L’attività fisica è alla base della prevenzione. Il movimento è il primo passo per evitare l’insorgenza di alterazioni metaboliche.

Livorno è una città fortunata da questo punto di vista: ci sono le piste ciclabili, c’è un bellissimo lungomare, c’è il mare per cui la gente volendo può muoversi”.

Il Prof Roberto Danieli direttore U.O.Neonatologia e Pediatria Livorno-Azienda USLToscana Nord Ovest ha evidenziato che “non esiste solo il diabete dei nonni, ma c’è purtroppo anche il diabete dei bambini. In Italia ci sono circa 16mila bambini affetti da diabete e si calcolano 1500 nuovi esordi all’anno. In Toscana ogni anno abbiamo 90 nuovi casi di diabete. Il nostro servizio di diabetologia pediatrica attualmente segue 65 bambini affetti da diabete e in pediatria vediamo un ritmo di un esordio al mese. Contemporaneamente facciamo formazione sia nei confronti degli insegnanti delle scuole e ora abbiamo deciso di estendere il percorso alle palestre. Una corretta gestione consente ai bambini, anche grazie al miglioramento delle tecnologie, una vita pressoché normale anche per quanto riguarda l’attività sportiva”.

Il dott Carmine Di Muro responsabile Unità Operativa Medicina dello Sport per l’Ambito Livornese ha ricordato che “la medicina dello sport ormai anni punta sull’attività fisica per la prevenzione delle malattie croniche. Le iniziative sono tantissime. La città di Livorno è mappata da gruppi di Cammino che sono guidati da volontari e sono a disposizione di tutta la popolazione, basta andare sul sito dell’Azienda , cliccare su ‘Promozione alla salute’ e si trovano gli elenchi dei nostro Walking Leader che sono volontari che accompagnano le persone a fare delle camminate. L’accesso è completamente gratuito perché l’equità di accesso deve essere garantita. Oltre a questo, ci sono l’attività fisica adattata in palestra presente su tutto il territorio aziendale”.

Paolo Mori Ubaldini di Cerchio Blu – Gruppo di Studio Interassociativo Diabete, Scuola, Sport e Prevenzione ha quindi illustrato il programma degli incontri.

11 novembre ore 10.00-18.00 – Piazza Grande Livorno

I volontari dell’Associazione Giovani Diabetici di Livorno (Agd Livorno Aps) saranno in piazza Grande con materiali informativi a disposizione dei cittadini e potranno fornire consigli su alimentazione, corretti stili di vita e come riconoscere i sintomi di esordio della malattia, in particolare nei casi di diabete di Tipo 1

FLASH SHOW: “COMBATTIAMO IL DIABETE” – Piazza Grande ore 16.00

Organizzato dagli allievi e allieve deli Gruppi Sportivi ACSI Livorno insieme ai ballerini della Scuola Areadanza, con l’obiettivo di attirare l’attenzione del grande pubblico sull’importanza dell’esercizio fisico e di una corretta alimentazione, saranno eseguite, nella zona antistante al Duomo di Livorno, performances sul tema “COMBATTIAMO IL DIABETE”

Ore 18.00 – Lancio simbolico in cielo di palloncini blu da parte dei soci e volontari AGD Livorno APS ( messi a disposizione dalla Farmacia San Jacopo)

14 novembre

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

La Giornata Mondiale del Diabete (GMD), fissata alla data del 14 novembre, fu istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF), sostenuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). WDD è la più grande campagna di sensibilizzazione sul Diabete al mondo che raggiunge un pubblico globale di oltre un miliardo di persone in più di 160 paesi.. 530 milioni di adulti (1 su 10) convivevano con il diabete nel 2022 (3,9 milioni in Italia). Si prevede che il numero di persone affette da diabete aumenterà a 640 milioni entro il 2030.. Un adulto su tre con diabete rimane non diagnosticato (232.000 milioni). La maggior parte ha il diabete di Tipo 2.

Solo nel 2022 il diabete ha causato 4,8 milioni di morti con un aumento tra il 2000 e 2021 del 70% diventando così la settima causa di morte. Sono solo pochi dati statistici sul diabete e i suoi numeri parlano da soli. Interesse di tutti noi è reagire e condividere l’importanza della salute e prevenzione della malattia e delle patologie ad essa connesse.

14 novembre

TUTTO IL MONDO IN BLU

ILLUMINAZIONE DI BLU (ore 17.30 – 24.00)

MUNICIPIO DI LIVORNO

CISTERNINO DI CITTA’

GAZEBO Terrazza Mascagni

CUPOLA SANTA GIULIA Spedali Riuniti Livorno (a cura Az.USL Nordovest)

TEATRO GOLDONI (a cura Leo Club Livorno)

Il “World Diabetes Day Blue Monument Challenge” è l’iniziativa che con lo scopo di accendere i riflettori sulla malattia in occasione della Giornata mondiale del diabete 2023, vedrà l’illuminazione in 160 Paesi di tutto il mondo di molti monumenti con una luce blu, colore simbolo dell’evento.

La Giornata mondiale del diabete è rappresentata dal cerchio blu, il simbolo mondiale del diabete.

16 novembre ore 17.00 – Teatro “4 Mori”

Intervento coreografico a cura di Areadanza

Proiezione Film-Documentario:

“RIDE FOR YOUR LIFE” – La storia del Team Novo Nordisk

ISPIRARE PER REALIZZARE UN SOGNO: CAMPIONI IN BICI COL DIABETE SI PUO’

A seguire dibattito con la partecipazione:

Andrea RASPANTI – Assessore alla Coesione Sociale Comune di Livorno

Cinzia PORRA’ – Direttrice Zona Livornese Azienda USL Toscana Nord Ovest

Graziano DI CIANNI – Presidente AMD Italia – Coordinatore Commissione Regionale per le attività diabetologiche – Direttore U.O.C. Diabetologia e Malattie del Metabolismo Spedali Riuniti Livorno

Carmine DI MURO – Responsabile della U.O. Medicina dello Sport per l’Ambito Livornese (Livorno, Valli Etrusche ed Elba)

Giovanni GIANNONE – Delegato Provinciale CONI Livorno

In collaborazione Lions Club Livorno Host e Lions Club Livorno Porto Mediceo

23 novembre ore 15.30-SALA RIUNIONI CONI LIVORNO – Via Piemonte 52/A – Livorno

Diabete: LIBERI di vincerlo, Alleniamoci a farlo

In collaborazione CONI Livorno – A.G.D Livorno APS – SVS Società Volontaria di Soccorso

Incontro con gli istruttori delle Società e Associazioni Sportive di Livorno e provincia sulle poche e chiare attenzioni per l’accoglienza, inclusione e la sicurezza dell’atleta con diabete

Partecipa all’incontro il Team Diabetologico dell’U.O. Pediatria Spedali Riuniti Livorno, il Dott. Roberto Danieli pediatra, la Dott.ssa Eleonora Dati Pediatra – Diabetologa, la Dott.ssa Beatrice Cauteruccio – psicologa

25 novembre ore 09.30 – 13.00 – Piazza Cavour

IL CAMPER della SALUTE

In collaborazione con i Lions Club Livorno Host, Lions Club Porto Mediceo, gli specialisti della Diabetologia livornese e i volontari dell’ A.D.A.L. – O.d.V.. Ass.ne Diabetici Livorno verrà utilizzato il Camper della Salute messo a disposizione dal Lions del Distretto 108 LA, furgone attrezzato come ambulatorio mobile, in grado di accogliere i soggetti da sottoporre a screening del diabete

Saranno effettuati controlli gratuiti di glicemia e pressione arteriosa e valutazione rischio paradontopatie e compilazione del questionario di valutazione del rischio. Sarà possibile valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni e ricevere suggerimenti e materiale informativo sulla prevenzione e la corretta gestione della malattia. Nei giorni martedì, mercoledì e giovedi in collaborazione Ordine dei Farmacisti, Farmacie Comunali e FederFarma Livorno e provincia dal 7 al 30 novembre 2022 presso le Farmacie Comunali e Farmacie Private i cittadini avranno la possibilità di controllare gratuitamente la pressione arteriosa, di effettuare una misurazione della glicemia e ottenere informazioni sulla prevenzione del diabete.

L’iniziativa è a cura dell’Azienda USL Toscana Nordovest-Livorno – Diabetologia e Malattie del Metabolismo Livorno; Neonatologia e Pediatria – Servizio Diabetologia Pediatrica Livorno ; Medicina dello Sport Livorno; SVS Societa Volontaria di Soccorso , A.D.A.L. – O.d.V.. Ass.ne Diabetici Livorno; A.G.D Livorno APS; CERCHIO BLU-Gruppo di Studio Interassociativo Diabete, Scuola, Sport e Prevenzione e con il patrocinio di Comune di Livorno – Assessorato alla Coesione Sociale; Zona Distretto Livorno Az.Usl Nordovest; Diabete Italia onlus; SID Società italiana di Diabetologia; AMD Associazione Medici Diabetologi; Ordine dei Medici e Odontoiatri; USP Ufficio Scolastico Provinciale; Lions Club Porto Mediceo; Lions Club Livorno Host, Leo Club Livorno, Coni Livorno – Il Tirreno, La Nazione, Telegranducato.

