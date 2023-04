Fortezza Elettrica, Dj Andy Smith chiude la stagione invernale

Sabato 29 aprile, dalle 23, Fortezza Nuova Livorno ospita Andy Smith, il disk jockey ufficiale dei Portishead, una delle band più influenti della storia. L’occasione è la chiusura della stagione invernale di Fortezza Elettrica, il contenitore dedicato al clubbing che, da maggio 2022, propone musica elettronica in tutte le sue sfaccettature.

La full immersion di iniziative artistiche di Fortezza Elettrica spegne la prima candelina con un grande nome, in una tre giorni di musica e di danze distribuite su più dj-set. Per omaggiare questa attività continuativa, che ha visto migliaia di giovani partecipare alla programmazione più ampia e sperimentale di Fortezza Nuova, direttamente da Bristol arriva il sound di un pioniere con oltre tre decenni di carriera alle spalle.

Andy Smith – Punto di riferimento per gli appassionati, Andy Smith si lega ai Portishead fin dagli esordi, selezionando i campioni per le loro produzioni e come dj ufficiale dei tour mondiali. Grazie alla capacità di intessere percorsi sonori che spaziano dal trip-hop al funky, dal northern soul al drum and bass, dalla disco al boogie, dallo ska al reggae, cavalca le consolle dei festival più importanti portando regolarmente la sua collezione di vinili nei club di tutto il mondo. Iconica la sua compilation multi-genere “The Document”, del 1998, il primo di una serie di album che lo consoliderà come una delle figure più apprezzate dalla critica internazionale, fino a inserirlo nella top 20 dei migliori dj di tutti i tempi nei magazine di settore Future Music e Music Radar.

Niccolò Mazzantini, direttore artistico di Fortezza Nuova, dichiara: “Fortezza Elettrica è una rassegna a cui teniamo molto per la sua grande capacità di raggruppare diverse realtà tra associazioni culturali ed eventi prodotti in loco. È nata con l’intento di rafforzare i rapporti con l’associazionismo livornese e, al contempo, promuovere eventi e artisti che provengono dall’estero. Questo fine settimana celebreremo i risultati di un progetto fondato sulla creazione di questi percorsi sinergici”.

A completare il weekend di festeggiamenti, i dj-set di Felicienne e Ida venerdì 28 e di Oberto e Cherry Jam domenica 30 nella Sala degli archi.

