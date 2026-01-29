Fortezza Nuova. Federico Nardella presenta Hissed Syntax
Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21, nella Sala del Forno della Fortezza Nuova di Livorno, all’interno dello spazio espositivo Forno Project della Galleria Fidanda, Federico Nardella pre- senta Hissed Syntax
Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21, nella Sala del Forno della Fortezza Nuova di Livorno, all’interno dello spazio espositivo Forno Project della Galleria Fidanda, Federico Nardella presenta Hissed Syntax, una performance musicale concepita in dialogo diretto con la mostra Nautilus, che ospita le opere di Asya Dell’Omodarme e Diego Azzola.
Elemento centrale della musica di Federico Nardella è l’autoproduzione del suo strumento musicale: l’organo. Le musiche, studiate e composte dal musicista, sono profondamente connesse ai temi e alle suggestioni della mostra, creando un ponte tra la ricerca sonora e i linguaggi visivi degli artisti. La performance si configura come un’esperienza immersiva, in cui il suono accompagna l’esperienza del pubblico al percorso espositivo.
L’evento è stato studiato per approfondire e valorizzare il dialogo tra l’arte sonora e l’arte visiva. Federico Nardella conduce la sua ricerca musicale e artistica nel campo dell’iper-amplificazione di suoni inaudibili. Ha numerosi dischi e collaborazioni al suo attivo, tra cui varie colonne sonore.
Hissed Syntax è il suo primo progetto interamente acustico.
Durante la serata sarà possibile acquistare bevute grazie al bar di Fortezza Nuova.
Il biglietto di ingresso al concerto ha un costo di 8 € ed è fortemente consigliata la registrazione su EventBrite: https://www.eventbrite.com/e/federico-nardella-presenta-hissed-syntax-per- nautilus-tickets-1981773592162?aff=oddtdtcreator per garantire il posto.
