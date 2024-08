Fortezza Nuova, l’estate continua. Il calendario di agosto-settembre

Fortezza Nuova continua a ospitare eventi e novità per tutto agosto e inizio settembre, in preparazione alla chiusura di una stagione di iniziative di successo

Fortezza Nuova continua a ospitare eventi e novità per tutto agosto e inizio settembre, in preparazione alla chiusura di una stagione di iniziative di successo. A ingresso gratuito, proseguono le danze e i concerti distribuiti tra il bar all’ingresso, le attività commerciali e il bellissimo contesto naturale della pineta. Un’estate che raccoglie apprezzamenti non solo da chi ha desiderato trascorrere una splendida giornata al riparo dalla calura in un luogo di interesse storico ma anche da chi ha cercato buon cibo, gustosi drink e divertimento, tra gelaterie e ristoranti all’aperto (The Butcher, Melafumo, Baretto in Fortezza e Latte&Co).

I bambini, che hanno frequentato il centro estivo e partecipato agli spettacoli teatrali e circensi, potranno celebrare queste esperienze indimenticabili con la grande festa finale, organizzata da Koala Ludo nell’Arena del Magnifico, in continuità con quelle del 2022 e del 2023. Giochi, attività sopra e sotto il palco, musical, video, premiazioni e ospiti a sorpresa dalle 19 fino alle 23 circa riempiranno di gioia e entusiasmo un’area dedicata alle famiglie.

Fiore all’occhiello, le mostre multimediali ancora visitabili che, con le proiezioni di Proforma Videodesign nella Sala degli archi e in quella del forno, stimolano la ricerca artistica e culturale degli avventori sui temi della storia multietnica di Livorno (“Il cammino delle Livornine”) e dell’architetto Bernardo Buontalenti, a cui si devono la concezione moderna della città e la nascita di Fortezza Nuova.

CONCERTI E DJ SET

Baretto in Fortezza, oltre alla propria offerta di bibite e cocktail, propone sfiziosi intrattenimenti musicali e danze sfrenate nel parco. Il 22 agosto ospita il concerto dei Viento del Sur, seguito il 24 da Dj Rosco e Andrea Papà e il 25 da I fossi labronici. Al bar di Fortezza Nuova troviamo i dj set di Anna Funk Damage il 24, il live dei Cyborg Bees e il dj set di Son_asamù il 30, la serata di Django + Studio elastico il 31, i Velvet Vega il 6 settembre, il dj set di Merce elettrica il 7. In pineta arrivano il suono dirompente dei Kozmik il 28 agosto, i mitici B Folks il 31, lo stile di Stefano Dentone & the Sunday family band il 4 settembre.

VIENTO DEL SUR | 22 AGOSTO | BARETTO IN FORTEZZA | INGRESSO GRATUITO

Viento del sur

Viento del Sur è un progetto composto da Martin Lemos (chitarra e voce), Pippo Ceccarini (tromba) e Alessandro Conforti (percussioni). Promuove musica folkloristica proveniente da vari paesi, come il candombe dell’Uruguay, il son cubano, la bossanova e la samba del Brasile, il flamenco spagnolo. Le sonorità del concerto sono ispirate a un viaggio musicale tra Sudamerica e Mediterraneo.

I FOSSI LABRONICI | 25 AGOSTO | BARETTO IN FORTEZZA | INGRESSO GRATUITO

La band nasce nei primi anni ‘90 a Livorno. Si esibisce, dapprima, in alcuni concerti in locali e in piccoli club della zona, nei generi rock anni ‘70 e blues. Anno dopo anno, si uniscono altri componenti al gruppo e brani latin rock/reggae al repertorio. Nell’estate 1996, la band è composta da sedici elementi: due voci, due chitarre, basso, batteria, due percussioni, due trombe, un sax, un trombone e quattro coriste. In questa formazione, si esibiscono in molti locali della costa livornese con una selezione di brani in “salsa labronico latina”, pezzi originali e cover anni ‘70 e ‘80, spaziando tra rock, latin rock, funk, r&b e blues.

CYBORG BEES | 30 AGOSTO | BAR DI FORTEZZA NUOVA | INGRESSO GRATUITO

Cyborg bees

Il progetto nasce e prende forma durante la pandemia, il periodo più difficile per la musica. Cinque musicisti e un dj esplorano, viaggiano e fondono vari mondi sonori creando un mix da ascoltare e ballare tra funk, elettronica, jazz, soul e afro beat. Hanno un album pronto e in Fortezza Nuova garantiscono indimenticabili improvvisazioni live. Gli attuali componenti della band sono: Massimo Gemini (sax e voce), Samuele Vergili (Ableton live), Francesco Carone (tastiere), Matteo Pastorelli (chitarra), Fabrizio Balest (basso), Luca Pasquadibisceglie (batteria).

B FOLKS | 31 AGOSTO | PINETA | INGRESSO GRATUITO

B Folks

I B Folks nascono come band da intrattenimento con elementi provenienti da altri gruppi della scena livornese e pisana, dai Lupe Veléz agli Stato Brado a Captain Crunch & the Bunch. Alcuni dei musicisti hanno militato in progetti storici degli anni ‘80 come Donatella Doda Mariotti e l’attuale batterista Andrea “Vipera”Salani. Propongono un repertorio anni ‘60/’70 come Kinks, Rolling Stones, Velvet Underground, David Bowie, Bob Dylan e Neil Young, alternando grandi classici a pezzi meno conosciuti. Attualmente, i B-Folks sono Stefano Ilari alla voce, Donatella “Doda”Mariotti ai cori, Alex Keith Gefferson e Gianluca Lunardi alle chitarre, Filippo Papucci al basso e Andrea “Vipera” Salani alla batteria.

STEFANO DENTONE & THE SUNDAY FAMILY BAND | 4 SETTEMBRE | PINETA | INGRESSO GRATUITO

Stefano Dentone & The Sunday Family Band. Foto: Pier Corradin

Cantautore, chitarrista, fonico, Stefano Dentone è originario della riviera ligure, ma trapiantato a Livorno. Ha esperienze sia in Italia che negli U.S.A. dove riscuote apprezzamenti per il suo rock di matrice americana con forti influenze blues e country. Ha all’attivo una quindicina di album oltre a quelli realizzati come produttore artistico e tecnico del suono. Nel 2019, idea “Revolution – i dieci comandamenti della storia del rock”: uno spettacolo per le scuole e i teatri. Con il progetto “Stefano Dentone & The Sundance Family Band” suona con Chiara Cavalli (violino), Francesco Coppedè (contrabbasso), Marco Fontana (chitarra elettrica), Valentina Fortunati (mandolino e banjo), Filippo Meloni (batteria e percussioni). Risale a questo febbraio l’album più recente: “Growin’ Up Blues”.

VELVET VEGA | 6 SETTEMBRE | BAR DI FORTEZZA NUOVA | INGRESSO GRATUITO

Velvet Vega è un duo post-punk/electro-punk/darkwave di Livorno, formato da Chiara Lucarelli (voce, sintetizzatori) e Francesco Sorgente (chitarra, programming). Durante l’estate 2018, entra in studio con Niccolò Mazzantini (Appaloosa) per produrre il primo album “Collapsing”, sull’etichetta Swiss Dark Nights. Suona in diversi festival italiani tra il 2018 e il 2019 e l’anno successivo pubblica il maxisingolo “Can’t control”, che include due nuove canzoni e due remix. Il secondo album, “We’ll never get back”, esce il 4 dicembre 2023. Nove tracce in cui la band esplora un nuovo territorio, meno aggressivo ed esplosivo rispetto al primo, pur mantenendo il distintivo suono potente, oscuro e profondo. Scritto e registrato tra il 2020 e il 2021, contiene rabbia, frustrazione, paura e impotenza. I temi principali, oltre a ispirarsi all’attualità, svelano demoni interiori e sentimenti proibiti.

