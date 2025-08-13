Fortezza Nuova. Musica e divertimento i protagonisti del lungo weekend di Ferragosto

Tre serate consecutive, dal 14 al 16 agosto, trasformeranno il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, DJ set e momenti di convivialità

È tutto pronto per il weekend di Ferragosto all’insegna della musica e dell’energia nella splendida cornice della Fortezza Nuova. Tre serate consecutive, dal 14 al 16 agosto, trasformeranno il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, DJ set e momenti di convivialità.

Giovedì 14 agosto – ore 21.30 – Si parte con i Blues Miners, band capace di unire energia, ritmo ed emozione in un live sorprendente che va oltre i confini del classico “blues”. Daniela Montanari (voce), Arrigo Lattes (tastiere e voce), Paolo Fara (chitarra e voce), Giancarlo Fonzi (basso) e Marco Santinelli (batteria) saranno i protagonisti di una serata ad alto tasso musicale.

Venerdì 15 agosto – dalle ore 19.45 – La festa continua con un aperitivo speciale al Chiosco in Fortezza, accompagnato da DJ set e selezioni musicali per accogliere il Ferragosto nel modo più conviviale e divertente possibile. Un’occasione per brindare, ascoltare buona musica e godersi l’atmosfera unica della Fortezza al tramonto.

Sabato 16 agosto – dalle ore 21.30 – Gran finale con DJ Rosco, pronto a far ballare tutti con il suo inconfondibile stile e un mix di brani che faranno muovere anche i più timidi. Tre appuntamenti per vivere insieme la magia dell’estate livornese, tra musica dal vivo, dj set e momenti di aggregazione, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

