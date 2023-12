Fortezza Nuova, novità 2024. Il main stage sarà targato The Cage-XLR production

Tra i nuovi partner per il prossimo anno anche Maurizio Laudicino che entra a far parte della squadra, Koalaludo a cui sarà sarà assegnata un’area dove organizzare stabilmente iniziative dedicate all’infanzia e alle famiglie e XLR production che gestirà il palco principale con il The Cage

Fortezza Nuova ha in serbo grandi novità per il 2024. Mentre i lavori sostenuti dai fondi Pnrr per il restauro del giardino storico procedono a vele spiegate, interessando buona parte degli spazi che per l’estate prossima si presenteranno totalmente rinnovati, importanti collaborazioni si affacciano all’orizzonte.

Barbara Milioni, event manager di Fortezza Nuova, fa il punto sullo stato dell’arte: “In questo anno e mezzo la società ha fatto un grandissimo lavoro e sono onorata di far parte di questo team. Ora, sto assumendo il ruolo di event manager e sono convinta che le partnership che oggi presentiamo sono un altro grande risultato che ci porterà a raggiungere l’ambizioso traguardo che ci siamo posti: far diventare Fortezza Nuova un esempio di quello che dovrebbe essere il vero significato di resilienza. Un gioiello del nostro patrimonio nazionale che torna a vivere e diventa centro di cultura, sport, divertimento ed eventi dando nuova linfa al territorio”.

Il main stage, conosciuto da molti come il palco grande nell’Arena del Magnifico, sarà, infatti, gestito dall’associazione culturale The Cage e da XLR production, di Toto Barbato e di Mimmo Rosa. I due professionisti, dalla consolidata esperienza nell’ideazione e organizzazione di eventi musicali e cinematografici, promettono una programmazione di alto livello.

THE CAGE

The Cage, dal 2002, organizza concerti a Livorno. Un’intuizione di Toto e Mimmo in un magazzino di periferia, dove muovono i primi passi, dà inizio alla storia di uno dei migliori live club italiani. Conosciuta in tutta Europa, l’associazione si aggiudica nel 2011 la gestione del Teatro Mascagni di Villa Corridi dove, grazie a un pubblico appassionato e a una direzione artistica lungimirante, passeranno i nomi più grandi della musica rock, pop ed elettronica.

Fortezza Nuova, da sempre aperta alle partnership con le realtà più amate, consolida i rapporti con la cooperativa sociale Koalaludo, dopo l’esperienza già sperimentata nel 2023. A Koalaludo, nell’anno a venire, sarà assegnata un’area dove organizzare stabilmente iniziative dedicate all’infanzia e alle famiglie, coinvolgendo il proprio pubblico, del territorio o turistico. Si tratta di un’opportunità non soltanto di pianificare il centro estivo, ma di prevedere iniziative che interessino tutto l’anno.

KOALALUDO

L’associazione, divenuta cooperativa nel 2009, nasce nel 2004, con l’intento di valorizzare le attività extrascolastiche in un centro estivo professionale, innovativo e di qualità. Con 20 anni di esperienza, oltre a occuparsi di centri estivi e di eventi di animazione, svolge un centinaio di laboratori nelle classi della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria inferiore del territorio livornese, compresi i progetti dedicati all’inclusione di minori diversamente abili (PEZ) e i laboratori di didattica innovativa e di arteterapia. Dal 2017, coordina e gestisce per il comune di Livorno il servizio ludotecario cittadino, il servizio di animazione itinerante Ludobus e il progetto di mobilità dolce Pedibus. Collabora, inoltre, per l’inserimento gratuito dei minori, in continuità con i servizi sociali e sotto segnalazione delle associazioni del territorio.

Riccardo Pucci, coordinatore pedagogico di Koalaludo, si esprime così: “Siamo molto felici del concretizzarsi di questa collaborazione alla quale lavoriamo da tempo. La nostra cooperativa è da sempre impegnata nella promozione di attività di qualità per i bambini e per le famiglie livornesi e la possibilità di collaborare con Fortezza Nuova ci permette di pensare, progettare e realizzare delle occasioni formative e di intrattenimento in uno spazio e un contesto speciale, unico, da scoprire e ri-scoprire, pronto ad accogliere chiunque voglia divertirsi con noi”.

A fare il suo ingresso nella squadra di Fortezza Nuova sarà anche un nome noto negli ambienti del business: Maurizio Laudicino. Il manager, esperto di comunicazione aziendale, ha ricoperto incarichi a più livelli e in più ambiti, come quello sportivo, dove ha collaborato con squadre di basket, tennis, volley, calcio, pubblicando, inoltre, un manuale per i professionisti del settore (Sport marketing formula – Dario Flaccovio Editore, 2021).

