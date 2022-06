Fortezza Nuova, Silvia Lemmi apre “Little Summer” con “Il lutto ti fa bella”

Primo appuntamento con la Rassegna Little Summer organizzata all’interno della Fortezza Nuova, dal Nuovo Teatro delle Commedie in collaborazione con Fortezza Village.ì

Martedì 28 giugno alle ore 21,30 Lemmi porterà in scena Il Lutto ti fa bella, con la regia di Emanuele Gamba, prodotto da Pilar Ternera/NTC. Lo spettacolo racconta con delicatezza ed ironia il difficile tema del lutto. La morte di una persona cara ci atterrisce, ci manda in tilt, ci travolge rendendoci impotenti, perché è più forte di noi, perché quando arriva, arriva. Vengono a galla la riflessione sulla caducità della vita, un profondo senso di mancanza, le nostre paure, i nostri rimpianti, i nostri rimorsi che sono inevitabili e non si annullano con un semplice c’est la vie! Sarebbe troppo facile!.

Un dialogo con un’assenza sempre presente sul palco in cui emerge la ricerca di un contatto, di una consolazione, di un senso a questa vita che forse un senso non ce l’ha (Non è una citazione da Vasco Rossi!). Un dialogo in cui inevitabilmente si inserisce il mondo esterno impreparato ad affrontare una persona che sta elaborando il lutto, creando così situazioni bizzarre che sfociano nell’assurdo e nella parodia.

Non vi allarmate è uno spettacolo comico.

La rassegna, ospitata sul palco dell’area Bastione Sud, proseguirà il martedì sera fino al 9 agosto alternandosi di settimana in settimana con gli appuntamenti dei Racconti della Nonna, rassegna rivolta al pubblico delle famiglie.

Ingresso 10 € ridotto € 8.

Per info e prenotazioni 05861864087 – 3420352386

[email protected].

Prevendite e prossimi appuntamenti su www.nuovoteatrodellecommedie.it

